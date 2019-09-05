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聯合國調查：三分之一青少年遭遇過網路霸淩

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▲聯合國調查報告：約三分之一的年輕人承認曾遭遇過網路霸淩。(示意圖／達志影像／美聯社）

聯合國調查報告：約三分之一的青少年承認曾遭遇過網路霸淩。(示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

「聯合國兒童基會」(UN Children's Fund)周三(4日)發表調查報告指出：全球約三分之一的青少年輕人曾遭遇過網路霸凌(cyberbullying)；五分之一的青少年曾為躲避網路霸凌和暴力而選擇翹課。

報告中說，網路霸凌涉及發布或發送意圖騷擾、威脅或攻擊他人的電子訊息，包括圖片或影片等。網路霸凌的媒介一般為各種社群平臺，包括聊天室、部落格和即時訊息。

這項調查訪問了分布在全球30個國家、年齡在13至24歲之間的逾17萬名青少年。近四分之三的受訪者認為，臉書、Instagram、Snapchat和推特都是最常發生網路霸凌的社群平台。認為政府、社群平台或年輕人本身是終止網路霸凌責任方的受訪者。各佔約三分之一。

上述調查結果也顛覆了網路霸凌是高收入國家特有現象的想法。來自撒哈拉以南的非洲受訪者當中，約34%表示自己曾是網路霸凌的受害者。

報告中又說：不幸的是，校園霸凌如今已也延續到下課之後。要改善霸凌現象，必需將「上線和下線」的環境都納入考慮。包括政府、社群平台和青少年在內各方必須團結一致，為消除校園網路霸凌共同承擔責任並展開合作。

為終止網路霸凌和暴力，「兒基會」及其合作夥伴呼籲有效執行兒童和青少年的保護政策，建立支援兒童和青少年的服務熱線，提升社群網網站供應商在資料管理上的道德標準，依據兒童和青少年的線上行為制訂相關政策，以及加強對教師和家長的培訓，以應對霸凌的發生。

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