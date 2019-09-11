學甲警破獲強搶民車案　議長郭信良親頒破案獎金

▲台南市學甲分局日前破獲「夜市強搶民車案」，台南市議長郭信良等人親頒破案獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲分局日前破獲「夜市強搶民車案」，台南市議長郭信良，在市議員陳昆和陪同下，至學甲分局親頒破案獎金，並預祝員警中秋節快樂。

台南學甲市區1處夜市，日前在眾目睽睽下，發生王姓男子強搶吳姓車主暫停路旁之小客車，並與車主扭打造成車主多處受傷，且於鬧區中駕車逃竄，造成現場民眾及社區居民恐慌不安。

學甲警分局獲報後立即調度所有線上巡邏警力，並通報台南市各分局攔截圍捕，啟動快速打擊部隊全面查緝，並運用社群媒體推播力量，即時確認犯嫌犯案時特徵，結合警方高科技數位偵查技術，在3小時內合力將王姓犯嫌查獲，尋回被搶車輛，適時解除民眾的恐慌，民眾於臉書社群上紛紛對警察的辛勞給予肯定。

台南市議會議長郭信良，體恤學甲分局員警破案辛勞，對維護台南市治安有重大貢獻，向議會提案頒發破案慰問金，以慰勉員警辛勞，並對學甲分局受理報案後，在3小時內將犯嫌逮獲，給予高度肯定，9月11日上午10時許，由市議員陳昆和陪同至學甲分局親頒破案獎金。

郭信良議長慰勉辦案員警高度用心與辛勞，讓民眾免於恐懼，生命財產獲得保障，這是警察最高的價值，議會一定會當警察最有力的後盾，時值中秋前夕，議長也祝福長期維護治安的人民保母們，中秋節快樂，並期許警察同仁能有親民之同理心，以「高效率」為期勉，克盡心力為市民鄉親服務，打造台南市成為國際性美好的「宜居城市」。