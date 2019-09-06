「滿18歲就結婚」狂戰國中女258次　補教師敗給下體兩塊黑斑

記者黃翊婷／綜合報導

台南女學生小蘭（化名）在就讀國一時與方姓補習班老師交往，兩人接連發生至少258次性行為，對方還承諾滿18歲就結婚，後來升上高中她有意斷絕來往，沒想到老師竟然四處散布謠言，說她在網路上結交損友，忍無可忍才把事情全部說出來。由於小蘭可以明確指出方男下體的黑斑形狀與大小，加上經過法醫驗證，台南地院合議庭依法判他9年6月有期徒刑。

▲小蘭在國一時與方男交往。（示意圖／取自免費圖庫negativespace，與本案無關）

判決書中提到，方男是當地某補習班的負責人，也是數學、理化以及英文課的教師，小蘭則是從小學五年級就在該補習班上課，他卻利用女方年幼、對愛情充滿幻想，2014年1月27日告白成功，還承諾「等妳滿18歲，我就會與妳結婚」，交往之後利用每週一至週五的補習空檔，分別在3樓房間、地下室發生性關係，光是2014年3月19日至同年11月15日期間（女方未滿14歲），就發生129次，而2014年11月16日至2016年6月底則發生156次。

後來小蘭升上高中，表明不願意繼續與方男交往，他為了挽回這段感情，利用成績不理想的時候，對女方母親、表姊謊稱少女在網路上結交損友，建議應該沒收手機、禁止上網。小蘭因此莫名挨罵，加上方男不斷散布不利於她的消息，求助無門的情況下，才決定將交往的事情告訴家人，最後由母親報警提告。

▲小蘭從小學五年級起就在方男的補習班上課。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

方男到案後承認的確有與小蘭交往，但只有到親吻、牽手的程度，至於女方能夠說出他生殖器上有黑斑這項特徵，是因為有一次自己酒醉未醒，小蘭偷偷幫忙口交，「我當時完全不知道，是她事後自己告訴我的，我從未與她發生性關係。」

但小蘭接受偵訊時提到，方男告白的那一天，她有用筆記本記下來，「我覺得他還不錯，就答應在一起」，起初兩人就像正常的情侶關係，偶爾牽手、擁抱，後來男方主動一點才開始有親吻的情形，第一次發生性關係是在2014年3月中下旬，她有在筆記本上做記號，後來因為次數很多就沒有記了，「光是第一次的那週就有4、5次，幾乎每天都有。」

▲小蘭稱方男曾告訴自己，生殖器上有黑斑是因為慾望比較大。

由於小蘭能明確指出方男下體的黑斑，檢方曾委請法醫檢驗，確認在方男的龜頭正上方有兩處色素沉澱的黑斑，各為0.2及0.1公分的圓形。而小蘭報案後前往醫院驗傷，也的確在處女膜3點及6點鐘方向發現凹痕。

台南地院合議庭最後依對未滿14歲之女子為性交罪，共129罪，各判處方男3年8月有期徒刑，再依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共156罪，各處10個月，合併應執行有期徒刑為9年6月。

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