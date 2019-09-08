通宵外送餐點！單親爸「月接923單」繞地球跑1.3圈　心酸原因曝光

▲劉候祥只選擇在深夜工作。（圖／荔枝新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

火熱的外送衍生不少工作機會，江蘇南京的劉候祥就是一名全職深夜外送員，身為單親爸爸的他為了扛起家計，今年起至7月期間經已接了6465張單，排名全大陸第一。他坦言，因為大夜班薪資較高，所以只選擇深夜工作，「多賺點錢給女兒更好的生活，是我最大目標。」

綜合陸媒報導，42歲的劉候祥早年經歷離婚後，便與女兒相依為命。小孩國中畢業後，劉男決定賺更多的錢，為女兒租更好的房子，於是一邊兼職，一邊送外賣，最後索性全職深宵送外賣，白天則照顧女兒的起居飲食。

▲劉候祥與女兒相依為命。（圖／荔枝新聞）

為了能多賺點錢，劉候祥去年積極接單，所行里程數更超過5500公里，足足可圍繞地球跑了1.3圈，因此有著「騎手里程王」的稱號，在外送界闖出了名堂。不過說起深夜外送，很多人都覺得一線城市需求量更大，而且住宅密集容易配送，但沒想到「跑單王」會出現在這個離南京市區幾十公里的溧水縣。

劉候祥所在的外送網站白天有130多人，晚上因為辛苦只有約50人，「白天上午是11點鐘之前上線，下午1點左右就下班了。晚上是5點鐘出來，到淩晨2點左右，單子多就多跑一會，有時候跑到淩晨4、5點都有可能。」他亦透露，晚上外送時最怕遇到惡劣天氣，更試過因下雪而摔倒受傷，但他堅持送餐，把食物送到客人手中。

▲劉候祥很喜歡笑，工作時總是面帶笑容。（圖／荔枝新聞）

劉候祥的事跡讓網友大呼感動，紛紛表示，「只有父母會為了孩子這樣拼命」、「成年人的生活裡，從來沒有容易二字」、「行行出狀元，加油」、「請對外賣騎手多一份包容！」、「爸爸的責任」、「很努力！很佩服！」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。