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郭台銘親送「莫忘初衷」月餅到家　柯媽泡好茶等迎貴客

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▲郭台銘、柯文哲。（圖／記者陳凱力攝）

▲郭台銘送上貼有「莫忘初衷」、「為民為國」、「平安喜樂」及「健康如意」貼紙的特製月餅到柯文哲老家。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

鴻海集團創辦人郭台銘11日一大早來到新竹與台北市長柯文哲、柯爸、柯媽前往新竹城隍廟參拜，柯文哲結束媒體聯訪後還與郭台銘一起吃了一碗新竹名產「米粉湯」，隨後因郭台銘堅持「禮數要做夠」更親自將月餅送到柯文哲老家，郭台銘也強調，「親自送到人家家裡，這就是台灣的禮數(台語)，不管怎怎麼樣，柯媽媽是老人家，我們做晚輩的禮數都要到。」

柯媽媽參拜後與柯爸先行離開城隍廟回家，柯媽笑說：等一下郭董事長要來，我要先回家來準備，泡好茶等他。

►全辦公室都盼著我單身！

之後，郭台銘抵達柯文哲家門口，同樣受到大批媒體等候，郭台銘說，「因為柯媽媽約要到城隍廟拜拜所以稍早才前往城隍廟」，他大讚「城隍廟很好，我不久前才來這裡拜過，尤其新竹的米粉湯很好吃」，他也表示，「送了禮、送了月餅以後，再來城隍廟拜拜，然後親自送到人家家裡，這就是台灣的禮數(台語)，不管怎怎麼樣，柯媽媽是老人家，我們做晚輩的禮數都要到。」

▲郭台銘、柯文哲。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲郭台銘與柯文哲一起在城隍廟前吃米粉湯。（圖／記者陳凱力翻攝）

媒體也問郭「怎麼沒有找王院長一起來？」，郭笑回：「我就想，我要去送人家禮物，那我已經把禮物送到王院長家裏面去了，不能再把王院長又拉來」

媒體也詢問，稍早柯文哲市長有鬆口「蔡壁如可以幫忙郭台銘選舉」的看法，郭台銘也馬上轉移話題「喔！我們先去送月餅，中秋節快樂」，隨即走進柯文哲老家致贈「莫忘初衷」月餅。郭台銘把貼有手寫貼紙「莫忘初衷」、「為民為國」、「平安喜樂」及「健康如意」，的「特製」月餅送給柯媽媽，接著就進去柯文哲老家與柯爸、柯媽聊天。

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