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22歲嫩師被「大手抓山丘」　1hr後仍泛紅...噁男得手扮「小飛象」露淫笑

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女友,妹子,正妹,女生（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲噁男曾隔衣襲胸，圖內女子非本文當事人。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港22歲的幼稚園女老師小A（化名）去年回家時，被39歲的已婚鄰居襲胸，事後一小時胸部仍在泛紅，可見施暴力度不輕。有住客看到，噁男當時把手放於耳旁，得意的扮起小飛象，再淫笑一下離去。法官近日判刑指出，被告非禮獨行女子，案情嚴重，事後還扮出「得意」動作，在受害者傷口上灑鹽，判其入獄2年。

▲▼ PANDORA小飛象。（圖／公關照）

▲胸襲男得手後雙手放於耳旁，擺出「小飛象」的動作。（圖／公關照）

據《香港01》報導，胸襲男與小A住在同一棟大樓，案發時他推倒小A並隔衣服襲胸，之後更擺出「小飛象」的動作，並露出淫笑。事後小A難走出陰影，不僅害怕外出，大部分時間都留在家中，而且噩夢連連，腦海不時會閃過遇襲情況，每當出入大樓或者搭乘電梯，都會感到驚恐，很怕有人撲過來。

胸襲男今年39歲，原任電器銷售員，後來開設網店。他被捕後狡辯稱，自己是走錯路才會在小A居住的樓層出現，當時小A罵他有汗臭味且心懷不軌，兩人隨後發生口角，女老師後退才跌倒。

胸襲男早前在區域法院被裁定非禮罪成，法官判刑時指出，被告非禮獨行女子，案情嚴重，他事後扮出「得意」動作，更如在事主傷口上灑鹽，判被告入獄2年。

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