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強化泰國兩棲作戰　中國首次出口071E型船塢登陸艦

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▲▼中泰簽署071E船塢登陸艦建造合約。（圖／翻攝自微信公眾號「兵工科技」）

▲中泰簽署071E船塢登陸艦建造合約。（圖／翻攝自微信公眾號「兵工科技」，下同。）

軍武中心／綜合報導

中泰兩國軍貿合作關係進一步深化，中國船舶工業集團有限公司出口泰國海軍船塢登陸艦建造協議簽字儀式近日在北京舉行，創下中國首次對外出口船塢登陸艦紀錄。據了解，這款以071型作為基礎改造的071E綜合登陸艦，最大變化是可同時起降3架大中型直升機，將更符合實施超地平線登陸作戰理念。

據微信公眾號「兵工科技」指出，作為外貿型艦艇，071E綜合登陸艦進行多項重大的改進和升級，從綜合性能而言，要比解放軍目前自用的071型綜合登陸艦技術上更為先進。首先是防空導彈的上艦，在071E型前主炮後方的平台上，布置外型神似HQ-10的FL3000近程防空導彈，其擁有速度高、重量輕、反應快速、制導精度高、射程較遠等特點，填補過去中國外貿艦艇中末端反導能力弱的缺點。

其次是中部上層建築中，兩側突出具有切面化的耳台，布置兩門簡化版730近防炮，而該炮是中國H/PJ-12型7管30毫米艦炮簡化版，現列裝於解放軍海軍各型驅逐艦和護衛艦上，以全自動工作方式工作，主要由艦炮本體、隨動系統、射擊控制系統及其他配套設備組成。

▲▼中泰簽署071E船塢登陸艦建造合約，其可同時起降3架大中型直升機。（圖／翻攝自微信公眾號「兵工科技」）

值得注意的是，730近防炮主要用於攔截反艦導彈和對艦體攻擊的飛機、直升機，同時也可對海面目標實施射擊，其射速最高可達4200發/分鐘，對導彈目標射程2500米，對飛機目標3500米，為無彈鏈式供彈。071E這樣的布局形式，將可以攔截前後所有方向來襲的艦艦導彈（除極小區域外）。

第三，也是最大的變化，就是直升機甲板。分析進一步指出，原先071型能夠同時起飛2架大型直升機，071E型通過對上層建築的縮短後，將可以同時起降3架大中型直升機，同時位於右舷的大型吊機也縮小體積。「從兩棲戰發展趨勢來看，這點更符合實施超地平線登陸作戰理念。」

此外，中船集團還專門為071E外貿型登陸艦研發一種新概念、可配套搭載的可變船型雙體登陸艇。該艇長32.3米、寬9.6米，其展出模型攜帶2輛中型主戰坦克，或是攜帶3輛裝甲戰車。而這款變船型雙體登陸艇的最大「玄機」是其可以為一艘平底船，讓車輛和人員上船方便，但由於這種船型航行慢，因此為了提升航速，其縱向中部的船底就設計為可升降模式，航行時變身為一艘在速度上優勢明顯的雙體船。

▲▼中泰簽署071E船塢登陸艦建造合約，該艦配套搭載的可變船型雙體登陸艇。（圖／翻攝自微信公眾號「兵工科技」）

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