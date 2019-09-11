　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

泰國軍購大陸研發「071E登陸艦」　北京簽約40億成交

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼071E型船塢登陸艦模型。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲071E型船塢登陸艦模型。（圖／翻攝自新浪軍事）

記者林彥臣／綜合報導

大陸中船集團消息指出，中國船舶工業集團有限公司出口泰國海軍「071E船塢登陸艦」建造協議簽字儀式在北京舉行。這是大陸首次對外出口船塢登陸艦，中船集團總經理楊金成、副總經理錢建平，泰國海軍司令樂猜上將、船塢登陸艦項目委員會主席抄查特上將出席簽字儀式。據了解泰國方面以一艘1.3億美元（約合新台幣40億元）的價格向大陸購買071E登陸艦。

根據陸媒《觀察者網》報導，楊金成在儀式上表示，中船集團和泰國海軍擁有悠久的合作歷史和豐碩的合作成果，自2012年中泰兩國建立全面戰略合作夥伴關係以來，兩國友好關係不斷深化，為中船集團和泰國海軍開展更廣泛、更務實的項目合作奠定了堅實基礎。此次協議的簽署，標誌著中船集團與泰國海軍的合作邁上了一個新台階。中船集團將以先進的設計建造能力、優質的產品質量、高效的保障體系，把這一項目打造成為中船軍貿品牌的「精品工程」，樹立起中船集團與泰國海軍、中泰兩國政府、中泰兩國人民友好合作的新典範。

解放軍071型船塢登陸艦施放氣墊登陸艇、艦載直升機，展現強大立體登陸作戰能力。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲解放軍071型船塢登陸艦施放氣墊登陸艇、艦載直升機，展現強大立體登陸作戰能力。（圖／翻攝自新浪軍事）

071型是解放軍的大型多功能兩棲船塢登陸艦，巨大的塢艙幾乎佔據艦艇長度的2/3，能夠搭載4艘氣墊登陸艇，艦內還設有車輛甲板，可以裝載大約50輛各類裝甲車輛，以及運送大量物資和800人的登陸作戰部隊，還能帶上2架大中型直升機。071型的主要任務是透過運輸、部署兩棲部隊及裝備實施平面和垂直登陸，同時扮演海軍兩棲作戰的指揮、控制和通信平台。

071E型的「E」是出口型號，採取單獨編號是讓自用艦艇與出口型艇進行區分，避免洩露解放軍自用水面艦艇的性能。

ET快訊
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
「台灣對我們來說完全沒用」！索羅門總理表態了
中秋連假天氣攻略出爐！「這2區」降雨一天比一天多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

影／吃飯鋪報紙！酸民嗆不衛生「桌墊貴嗎」引戰　台人全推爆：吃完就丟超方便

影／比麥當勞還貴！他懶人式轉賣「糖醋醬」千盒暴風完售　網：賺起來

逛百貨公司一看！「板橋名店禮盒」免排隊他吐槽　老饕秒打槍：裸裝才好吃

iPhone 11系列「台灣全售價流出」　買11 Pro 512GB最划算！現賺3400元

影／保全爸撿二手參考書「塗立可白」重複用　兒爭氣考上台大醫

婚後15年免煮！婆婆生病後「她鼓起勇氣開口」　一桌菜暖哭2萬人

23歲妹獻初夜！半年多沒「啪啪啪」果斷放生...怒嗆：要去解鎖新姿勢了

影／地表最速！實測美軍「8.6馬赫」火箭　速度快到肉眼看不見

泰國軍購大陸研發「071E登陸艦」　北京簽約40億成交

強化泰國兩棲作戰　中國首次出口071E型船塢登陸艦

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

影／地表最速！實測美軍「8.6馬赫」火箭　速度快到肉眼看不見

泰國軍購大陸研發「071E登陸艦」　北京簽約40億成交

強化泰國兩棲作戰　中國首次出口071E型船塢登陸艦

台灣買F-35至少等10年！國防部軍購F-16V捨F-35「四大原因」曝光

日本「最上號」1450米深海尋獲　美軍炸魚雷襲擊拉192人陪葬

加入美軍有多好？　他揭密「4大福利誘因」：直接翻身

「大港開唱」宣布明年停辦！　中斷16年活動：已感受不到市府的支持

吵架吵不完！最愛翻舊帳的4個星座　處女記憶力超好

21世紀就要「愛水」！　大漢溪水利家族特展史料豐富

住家火災起火點也會在浴廁　民眾慎防煙蒂及排煙機釀災

2020年度桃園市總預算　游建華：合理合法舉債6都最低

花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

台東醫院接地氣　100顆「牧心月餅」贈住院病患過秋節

紅帽子、快車肉乾中鏢！中秋禮盒「過度包裝」　北市府抓7件最高罰15萬

日職／王柏融棒打則本終止安打荒　宋家豪連11場無失分

王心恬敦煌超馬115K飆淚完賽　 3天沒洗澡招來蒼蠅不離身

軍武熱門新聞

地表最速！美超音速火箭速度驚人

泰國軍購大陸研發「071E登陸..

中國首次出口071E型船塢登陸..

陸自主研發004航母　應用核動..

國防部軍購F-16V捨F-35..

美潛艦3天內試射4枚三叉戟II..

最上號1450米深海尋獲　拉1..

美軍福利有多好？他揭密「4大誘..

大馬總理：正與俄談判軍購米格-..

美軍244年來首對「將軍姐妹花..

特指部4天長征行軍積累破百里

張雅琇大二休學從軍3個月減41..

美女上士為M2樣車設計雲豹圖騰

中船重工無人艇剋台快艇偷襲戰術

更多熱門

相關新聞

中國首次出口071E型船塢登陸艦

中泰兩國軍貿合作關係進一步深化，中國船舶工業集團有限公司出口泰國海軍船塢登陸艦建造協議簽字儀式近日在北京舉行，創下中國首次對外出口船塢登陸艦紀錄。據了解，這款以071型作為基礎改造的071E綜合登陸艦，最大變化是可同時起降3架大中型直升機，將更符合實施超地平線登陸作戰理念。

國防部軍購F-16V捨F-35「四大原因」曝光

海平面上升　李顯龍2兆抗氣候變遷

老父存錢替兒買鞋　結帳掏舊盒數零錢

菲律賓南部規模5.6地震

關鍵字：

泰國071E登陸艦東南亞要聞軍武大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面