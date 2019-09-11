泰國軍購大陸研發「071E登陸艦」　北京簽約40億成交

▲071E型船塢登陸艦模型。（圖／翻攝自新浪軍事）



記者林彥臣／綜合報導

大陸中船集團消息指出，中國船舶工業集團有限公司出口泰國海軍「071E船塢登陸艦」建造協議簽字儀式在北京舉行。這是大陸首次對外出口船塢登陸艦，中船集團總經理楊金成、副總經理錢建平，泰國海軍司令樂猜上將、船塢登陸艦項目委員會主席抄查特上將出席簽字儀式。據了解泰國方面以一艘1.3億美元（約合新台幣40億元）的價格向大陸購買071E登陸艦。

根據陸媒《觀察者網》報導，楊金成在儀式上表示，中船集團和泰國海軍擁有悠久的合作歷史和豐碩的合作成果，自2012年中泰兩國建立全面戰略合作夥伴關係以來，兩國友好關係不斷深化，為中船集團和泰國海軍開展更廣泛、更務實的項目合作奠定了堅實基礎。此次協議的簽署，標誌著中船集團與泰國海軍的合作邁上了一個新台階。中船集團將以先進的設計建造能力、優質的產品質量、高效的保障體系，把這一項目打造成為中船軍貿品牌的「精品工程」，樹立起中船集團與泰國海軍、中泰兩國政府、中泰兩國人民友好合作的新典範。

▲解放軍071型船塢登陸艦施放氣墊登陸艇、艦載直升機，展現強大立體登陸作戰能力。（圖／翻攝自新浪軍事）



071型是解放軍的大型多功能兩棲船塢登陸艦，巨大的塢艙幾乎佔據艦艇長度的2/3，能夠搭載4艘氣墊登陸艇，艦內還設有車輛甲板，可以裝載大約50輛各類裝甲車輛，以及運送大量物資和800人的登陸作戰部隊，還能帶上2架大中型直升機。071型的主要任務是透過運輸、部署兩棲部隊及裝備實施平面和垂直登陸，同時扮演海軍兩棲作戰的指揮、控制和通信平台。

071E型的「E」是出口型號，採取單獨編號是讓自用艦艇與出口型艇進行區分，避免洩露解放軍自用水面艦艇的性能。