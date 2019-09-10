台灣買F-35至少等10年！國防部軍購F-16V捨F-35「四大原因」曝光

▲國防部製圖解釋軍購F-16V捨F-35的原因。（圖／取自國防部，下同）



記者林彥臣／綜合報導

空軍27年再度獲得新戰機，確定將軍購美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）研發的F-16V，而非隱形戰機F-35，對此在網路上引發部分網友質疑，為何不買比較新的F-35。國防部對此在官網上，以一系列圖片說明F-16V的適合台灣的優勢，以及與F-35的比較。

國防部比較最多網友質疑的F-16C/D BLK70（F-16V）與F-35之間的需求評估比較，價格方面F-16C/D BLK70的單機價格為1.27億美元（約合39億新台幣），F-35單機價為1.5億~1.8億美元（約合新台幣46億~56億）；後勤方面F-16C/D BLK70維修能量可無縫接軌，F-35設施需重建成本更高。

交機時間表方面，F-16C/D BLK70在2023年就可以獲得，F-35最快2030年獲得；人員訓練方面，F-16C/D BLK70可馬上銜接訓練系統，F-35還重新訓練人員。

另外不少網友質疑台灣買F-16C/D BLK70「買貴了」，但是跟其他也軍購F-16C/D BLK70的國家相比，巴林單機報價1.89億美元、斯洛伐克單機報價2.08億美元、摩洛哥單機報價1.55億美元、保加利亞單機報價2.09億美元、台灣單機報價1.27億美元，台灣才是所有客戶當中買到最便宜的。

據了解，全球F-35的客戶當中，南韓首批戰機雖然已經進駐，預計未來2年陸續交機；澳洲F-35在2018年12月進駐首批戰機，目前還在陸續交機當中；挪威採購的52架目前接收9架，預計2025年交機完成；波蘭2019年完成F-35簽約，預計2024~2025年之間才有可能接收首批戰機；新加坡開始採購程序，預計採購4架F-35戰機，並保留額外8架增購的權利，交機時間未定，但會爭取在2030年完成交機。依照目前F-35的交機狀況，台灣即使今年啟動F-35採購程序，肯定會遇上產能大塞車的情況。