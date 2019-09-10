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韓盧柯施政滿意度墊底　王世堅譏「薯條三兄妹」

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▲▼台北市市議員王世堅採訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市市議員王世堅。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

距離2020大選倒數4個月，不少地方首長不僅忙市政也幫忙助選，根據《天下雜誌》2019年縣市首長施政滿意度調查，高雄市長韓國瑜以42.09分墊底，台中市長盧秀燕以48.65分倒數第2，台北市長柯文哲51.8分排倒數第3。對此，台北市議員王世堅酸他們是「薯（數）條三兄妹」，可以好好聚一下，交換一下不及格的心情。

王世堅認為，合乎情理、意料之中，柯文哲無心市政已經荒腔走板，柯文哲不但無心市政，還把心力用在參選2020，他在議會已經多次提醒柯市長，不要再自欺欺人 不要往自己臉上貼金。

王世堅表示，韓國瑜吊車尾也是合乎情理意料中，他高來高去，神龍見首不見尾，又要兼職總統參選人，一位高雄市長新手，光熟悉高雄，可能都要2、3年才能對市政熟稔，加上韓國瑜外部行程多、行蹤神秘，到底他花了多少心思在高雄市政，市民眼裡很清楚。

王世堅強調，「本立而道生」，不管造勢如何成功，不管韓粉多狂熱，但是選民希望看到市政成績單，倒數兩個是台中、高雄，不但不及格還是死當，不到50分，柯文哲連滾帶爬滾出死當邊緣，還可以補考。

王世堅提到，這三位叫「薯（數）條三兄妹」，真的可以好好聚一下，交換一下不及格的心情，韓國瑜雖然死當，但論「瞎」的程度，柯文哲也不遑多讓，應該針對他們兩個「瞎、無厘頭、跳躍性思考」部分，讓他們單獨再戰，再來個三回合，一回合不夠，他們兩個分個高下。

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