韓國瑜唱「浪子回頭」　王世堅改詞：我要選總統別給我挖洞

▲茄子蛋、韓國瑜。（圖／翻攝自茄子蛋臉書、ETtoday資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北造勢大會上，將獨唱茄子蛋歌曲《浪子回頭》。對此，民進黨台北市議員王世堅建議，應該把歌詞「我酒量不好，別給我挖洞」，改成「我要選總統，別給我挖洞」。

王世堅6日在政論節目《新聞深喉嚨》表示，韓粉是「風吹不散，雨打不走」，非常堅定，「我認為選你所愛，愛你所選，這本來就是對的，韓粉們的感情是不容質疑的」，但即使造勢辦得再大，只能用「同溫層」三個字形容，韓國瑜還是沒有走出去。

王世堅認為，應該要讓韓國瑜自由發揮，從韓國瑜去年的表現看來，根本是「政治版藍波」，靠自己，不需要援軍，單打獨鬥，「滴幾滴血，事情就擺平了」。

王世堅也說，「今天當然是比較慘一點，今年已經流一攤血了，我看再來還是可能流好幾攤，可能也都還沒辦法解決這些事情」，但雄心壯志是對的，從郭台銘的發跡地、問媽祖的廟宇開始，「這是對的，前進，然後征服」。

王世堅繼續說，「韓國瑜神來一筆，韓國瑜自己的、他出的主意，他說他要那一天，9月8號他現場要唱一首浪子回頭，我覺得這一首挑得真妙」，應該把原本的歌詞「我酒量不好，別給我挖洞」，改成「我要選總統，別給我挖洞」；至於挖洞的人是誰，「這個就是下集分解！」

國民黨總統參選人韓國瑜北部競選辦公室副執行長許淑華日前表示，韓國瑜初選結束至今已經兩個月，首場造勢活動希望從韓國瑜的出生地新北市出發；當天特別安排韓國瑜獨唱茄子蛋的「浪子回頭」，別具意義。