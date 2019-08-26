名牙醫被控廁所針孔偷拍　法官秘訊美女病患...他庭外輕鬆等候

記者羅志華／台北報導

國內牙醫權威楊姓醫師，涉嫌在自己的牙科工作室廁所內裝針孔偷拍病患，遭1名女病患控訴後，堅稱是為了「找出誰踩髒馬桶」，台北地院本月26日再度召開審理庭，並傳喚被害女子出庭作證；楊姓牙醫在外等待時神情輕鬆，不時與律師討論案情，離開時臉色略顯凝重，面對記者詢問不發一語，僅微笑示意。

▲楊姓牙醫權威8月26日離開法庭時面色凝重，僅在面對記者時，勉強擠出微笑。（圖／記者宋良義攝）

楊姓牙醫離開學校後，成立個人牙醫工作室，接受預約看診；2018年8月間，1名女病患借用楊工作室廁所時，瞄到垃圾桶內有1可疑報紙團，撥開發現是密錄器後，她將機器轉向後出去報警，回來時卻又發現鏡頭被轉回來，氣得提告楊姓牙醫。

楊姓牙醫坦承裝設攝影器材，但目的是要找出把馬桶蓋踩踏弄髒的人，檢方勘驗影片，除了報案女子之外，確實沒有拍到其他女性，但也拍到楊在調整鏡頭，且拍攝角度，可能拍到他人非公開活動的如廁畫面，因此依妨害秘密罪將楊起訴。

台北地院6月24日開庭時，楊仍堅稱無罪，律師質疑楊的警詢筆錄記載與實際有出入，聲請調閱偵訊光碟，檢察官則聲請傳喚發現針孔攝影機的女病患，說明發現經過；北院8月26日傳喚受害女子出庭作證，全程不公開審理。楊男在庭外等待時，還能跟律師說說笑笑，但審理結束後卻面色凝重，面對記者詢問時，才勉強擠出些許微笑。全案將擇期再開。

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