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大學參採「高中學習歷程」草案　中原工業看「社會」、北醫牙醫看「藝術」

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▲▼ 高中「學習歷程」草案公布。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大數學系系主任崔茂培說明，數學系著重數理能力和自然科學探究與實作的實踐思維。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大學招聯會今（31日）公布大學參採學習歷程項目內容草案，其中包括1,930個校系參採學習歷程項目內容草案，分為「修課紀錄」、「課程學習成果」、「多元表現」三部分，考生可明白未來大學個人申請第二階段校系甄試審查的重點與範圍。

高教司司長朱俊章表示，雖然該草案11月才會定案，但是也表示大學端有關心到高中教學的變化，他舉例，為配合108課綱，高中端的課程加入了「科技領域」，因此111學年的大學1930個學系，就有562個系有看科技領域的學習歷程的成績，「高中的改變，大學看到了」，更有334個大學校系要看「綜合活動領域」、113個系要看高中「健康體育」、看重「藝術領域」的成績也有208個系，「現在的大學是重質不重量」。

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▲▼ 高中「學習歷程」草案公布。（圖／記者崔至雲攝）

▲高中「學習歷程」草案今天公布。（圖／記者崔至雲攝）

招聯會今邀請陽明、北醫、台大、中原以及台北大學分享未來規劃的參採內容。陽明醫學大學醫學院長陳震寰指出，陽明大學醫學A組，「修課紀錄」參採自然科學領域、科技領域及醫藥衛生學群，「課程學習成果」則看自然科學領域探究與實作成果。

陳震寰說明，在111年個人申請學習歷程檔案參採項目中，排除學業總成績，因為「學業成績很好不代表能成為一位好醫師」，要成為一位造福社會的好醫師，「人格特質」更加重要，而且學業能力透過學測成績及各項備審資料已可初步篩選。此外，陽明醫學系成立「醫師科學家組」及「醫師工程師組」，選才的重點是招收到真正對跨領域醫學有興趣的學生。

▲▼ 高中「學習歷程」草案公布。（圖／記者崔至雲攝）

▲中原工業與系統工程學系教授楊康宏說明，中原大學強調的全人教育，學系著重工業與系統工程及管理領域。（圖／記者崔至雲攝）

台北醫學大學牙醫系「修課紀錄」則是參採了藝術領域，北醫副校長朱娟秀表示，為落實108課綱精神，111學年度考招將強化以「多資料參採、重視學習歷程」方式選才，學生在高中之多元學習歷程及表現，都將是大學選才重要的參據。

中原工業與系統工程學系教授楊康宏也說明，中原大學工業與系統工程學系管理組「課程學習成果」參採社會領域探究活動成果，中原大學強調的全人教育，學系著重工業與系統工程及管理領域，近年畢業學長姐都逐漸在業界擔任管理職，反映應強化管理層面的知能，經系上及參考畢業生在業界表現及需求，特別於這次參採項目著重「社會領域探究活動成果」，期選才能夠挑選具備人文探究的能力，對於未來工業系統領域及管理皆具備的專業人才。

▲▼ 高中「學習歷程」草案公布。（圖／記者崔至雲攝）

▲陽明醫學大學醫學院長陳震寰指出，陽明大學醫學A組，「修課紀錄」參採自然科學領域、科技領域及醫藥衛生學群，「課程學習成果」則看自然科學領域探究與實作成果。（圖／記者崔至雲攝）

台大數學系系主任崔茂培則表示，數學系很早就強調特殊選才的精神，透過多次與高中教師討論及系上共識，決定選才不以項項都強的學生為主，而著重數理能力和自然科學探究與實作的實踐思維，認為適性學生才是最重要的選才目標。

臺北大學會計學系「修課紀錄」則參採科技領域，台北大學教授王蘭芬表示，學系選才著重多元，而新課綱新增的科技領域就是未來學生所需具備的重要能力，因此這次特別納入參採項目，就是希望能夠引導學生學習更多元的專業知能。

招聯會最後指出，「大學參採學習歷程項目內容草案」，希望幫助今年適用的高一新生，先明白未來個人申請第二階段甄試校系審查的重點與範圍，11月底將在招聯會網站公布定案內容，明年4月則公告細節內容，包含校系是否使用數A、數B或不使用學測數學，參採的「學習歷程自述」是否需準備自傳或讀書計畫等內容，以及大學校系自訂的「其他」內容，如術科校系要繳交的作品集等。

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