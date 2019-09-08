職場前輩總賣老　最噁報仇！菜鳥狂砸「剛出爐的新鮮黃金」

▲劉男不滿老鳥同事總是倚老賣老，竟徒手抓屎砸向對方。（示意圖／pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

一名劉姓男子因不滿職場同事倚老賣老，竟在上完大號後將大便徒手撈起，衝出廁所砸向楊男，楊男臉、身甚至眼睛都沾滿新鮮黃金，新竹地檢署依強暴方式公然侮辱罪嫌，將劉男提起公訴。不過，案經新竹地院不斷調解，最後劉男賠償並道歉，才獲得撤回告訴，新竹地院日前做出不受理判決。

判決指出，36歲的劉男與楊男同在一家五金公司上班，楊男仗著自己是老鳥，每次使用完劉男的機台後，都不清理廢料，劉男氣憤對方倚老賣老，即使溝通多次，但楊男仍依然故我。

2018年10月間，2人又因同樣的事發生爭執，當時劉男先向楊男道歉，並約定雙方都不再追究此事，不過，劉男隔天卻發現，對方竟跟老闆娘女兒打小報告，劉男心中充滿憤怒，因此決定報復。

劉男蹲廁所時，越想越氣，竟然在大號後以徒手將大便抓起，走出廁所見到楊男，就順手將大便往對方丟擲，楊男臉部、身體均沾到「新鮮黃金」，現場屎味四溢，令人不禁作嘔，楊男因來不及反應，連眼睛都沾到大便，還因此前往台大醫院新竹分院洗眼睛。

檢警問劉男為何會想到要用這種噁心的方式報復，劉男聲稱因為不想打楊男讓他受傷，但又氣不過，所以才拿大便丟他。案經法院不斷調解，劉男賠償並道歉，才獲得對方撤回告訴，因此新竹法院日前做出不受理判決。

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