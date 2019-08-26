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李敖子女戰翻！李文怒譙弟弟李戡「OO」狂飆125次　53罪判拘役120日

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▲▼▲被判拘役30天，李文拿出讓她挨告的合成圖，反諷同父異母弟弟李戡「有點幽默好嗎！」（圖／記者楊佩琪攝）

▲李敖1雙兒女因遺產問題鬧翻，李戡擷取姊姊李文53篇謾罵文章提告，北院26日依公然侮辱共53罪判李文拘役120日。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／綜合報導

李敖女兒李文與同父異母的弟弟李戡，因遺產問題產生糾紛；李文因於2018年5月至2019年4月底近1年時間，不斷在臉書與微博以言語或是P圖等形式「教訓弟弟」，其中「屁孩」2字更是狂飆125次，讓李戡一狀告上法院。北院本月26日依公然侮辱共53罪，判李文拘役120日，得易科罰金。

李文與李戡這對同父異母的姊弟，因父親李敖遺產分配問題，糾紛不斷；李戡先前就告過李文，並於2019年4月17日「姊弟首戰」宣判時表示，李文選擇透過法律解決我們的糾紛，「我絕對奉陪到底」，當時法院依3個公然侮辱罪，判李文拘役30日。

李戡「說到做到」，擷取自2018年5月9日至2019年4月30日，李文在微博及臉書上各種謾罵的文章及P圖，其中李文於2019年4月30日在臉書的文章，更是火力全開，飆罵李戡「屁孩、不舉男、白眼男、陰險男、毒辣男、幼稚男」等27「男」，也讓人見識到李文身為李敖的女兒，果然是「虎父無犬女」；在李文近1年期間的文章中，「屁孩」2字狂飆125次，出現率為全文之冠。

法院審理時，李文辯稱「我中文不好，連3歲小孩都不如，所以很多文章內容都是小編、助理及粉絲完成的」企圖脫罪；但法官依李文先前論述及一般經驗法則，認為文章都是經李文審閱後，才發表於她的個人臉書或微博，認定她是明知文章內容並故意發表，最後依公然侮辱等53罪，判李文拘役120日，得易科罰金，可上訴。

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關鍵字：李敖,遺產,李文,李戡,公然侮辱

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