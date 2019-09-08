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「投資虛擬貨幣」工程師匯款百萬　警即時圈存保住匯款阻詐

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▲工程師誤信投資虛擬貨幣，八德警即時圈存保住匯款阻詐

▲工程師誤信投資虛擬貨幣，八德警即時圈存保住匯款阻詐。（圖／警方提供）

記者楊淑媛／桃園報導

小心「高額獲利」、「穩賺不賠」等投資好康，泰半有詐！桃園八德警分局八德派出所最近接獲2名民眾報案指稱，他們透過網路交友進而投資虛擬貨幣，投資豐厚的報酬率非常吸引人，匯入大筆金錢後，突發現網站失效！幸員警邱文瑄及陳英民，分工通知相關金融機構進行圈存，保住民眾的匯款，阻詐成功。

八德派出所8日指出，當工程師的陳先生使用交友軟體認識一名暱稱為coco的網友，告知有投資管道，可以將錢投資到GMA數字資產交易中心網站，購買網站上的NBDC虛擬貨幣，並在虛擬貨幣幣值上漲之後，就可以出售賺取價差。

陳先生獲悉此一「好康」訊息，陸續匯款購買後每天上網關心，上週發現網站突然失效，才驚覺已經陸續匯款新台幣100多萬，報警後經女警邱文瑄迅速通報為警示帳戶，因為牽涉多家金融機構，邱員請所內同事幫忙，分頭通知多家銀行，通力合作下及時圈存遭詐金額，悉數圈存成功。▲工程師誤信投資虛擬貨幣，八德警即時圈存保住匯款阻詐

▲阻詐成功的員警邱文瑄（左）及陳英民。（圖／警方提供）

未料，隔沒幾天，另位朱先生，也在網路交友軟體平台下，被相同手法詐騙10萬，也被警員陳英民及時通報銀行防堵圈存成功。警方表示，詐騙集團透過臉書、LINE或交友軟體接觸網友，慫恿投資虛擬貨幣。常自行架設網站，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，並以投資或加入會員名義誘使匯款，通常民眾投入大筆金錢後，才發現該網站已無預警關閉人間蒸發。

警方提醒民眾，應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，勿輕信來路不明投資管道，若獲利來源不明或獲利率顯不合理，即可能是詐騙陷阱，有相關疑問可以打110或165查證。

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