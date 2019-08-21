　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

未上市股票投資可賺　行員與警方合作成功阻詐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲李姓女子誤信假投資真詐財手法，前往銀行欲匯款12萬元買未上市股票，經銀行行員發現可疑，請警方到場關懷成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝）　

▲李姓女子誤信假投資真詐財手法，前往銀行欲匯款12萬元買未上市股票，經銀行行員發現可疑，請警方到場關懷成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝）　

記者林悅／台南報導

１名李姓女子接獲不明男子來電遊說，請李女投資即將上市股票，並稱趁未上市前可以小賺一筆，李女信以為真，欲匯款時被銀行行員發現有異而通知警方到場查處，經員警積極勸說，李女始驚覺是騙局一場。

市警歸仁分局仁德分駐所警員徐慈霟，於8月16日下午備勤時，接獲中國信託銀行通報有名女子欲匯款至他人帳戶覺得可疑，請員警到場協助關懷，經員警到場了解為一名李姓女子，於日前接獲一通陌生男子電話，該男子在電話稱有一生技股近期即將上市，要李女趁未上市前投資該股票可以小賺，李女不疑有他且抱著可以小賺一筆的心態，欲匯款新台幣12萬元給對方買股票，員警聽完李女闡述後研判應遭詐騙，並向李女解釋這是詐騙集團慣用手法，一開始李女仍執迷不悟，但經過員警苦勸及說明以往發生過之案例後，李女始醒悟一切皆為騙局。

歸仁分局表示，投資應透過合法管道，賺取合理的利潤亦承擔相當的風險，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真吸金的警訊，有任何疑問歡迎撥打110或反詐騙諮詢專線165查詢。

ET快訊
午後豪雨狂炸雙北3hr！三重水淹半輪胎高..騎士像騎「水上摩
謝忻哭認「私下有跟Grace懺悔」　顫抖鞠躬4次還原道歉阿翔
謝忻神隱2個月首露面！一開口哽咽「我要向Grace道歉」：我
直播／謝忻消失70天首現身！崩潰暴瘦9kg懺悔認錯

關鍵字：股票,投資,行員,警方,阻詐

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

法籍鐵馬遊客單車旅遊體力透支　恆警暖心護送圓環臺夢

未上市股票投資可賺　行員與警方合作成功阻詐

暑假邁向倒數！竹市警局維護青少年安全　用心看得見

7旬老嫗昏倒竹南街頭　員警＆路人合力協助急送醫

蘇澳區漁會迎中秋　推限量1580元「鱻宴搶鮮集錦禮盒」

台南百年名校驚爆減薪！教師每月少2至3萬元　控校方違法違約

台南車禍傷亡人數六都最高？　市警局：交通事故降幅六都最大

屏東翁外出超商買東西　走在路中央忘記回家的路

8月豪雨受損木瓜每公頃現金救助7萬5千　即日受理申請

苗栗山區雨不停！泰安土石流阻道　中象道路晚間封閉道路

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

法籍鐵馬遊客單車旅遊體力透支　恆警暖心護送圓環臺夢

未上市股票投資可賺　行員與警方合作成功阻詐

暑假邁向倒數！竹市警局維護青少年安全　用心看得見

7旬老嫗昏倒竹南街頭　員警＆路人合力協助急送醫

蘇澳區漁會迎中秋　推限量1580元「鱻宴搶鮮集錦禮盒」

台南百年名校驚爆減薪！教師每月少2至3萬元　控校方違法違約

台南車禍傷亡人數六都最高？　市警局：交通事故降幅六都最大

屏東翁外出超商買東西　走在路中央忘記回家的路

8月豪雨受損木瓜每公頃現金救助7萬5千　即日受理申請

苗栗山區雨不停！泰安土石流阻道　中象道路晚間封閉道路

颱風白鹿周六撲台！氣象局估從花蓮登陸　「周五發海警、不排除發陸警」

英領事館職員深圳失蹤　陸外交部證實：違反治安法被行政拘留15天

工業電腦廠搶攻智慧製造商機　友通、其陽、明泰、維田各有佈局

台股跨不過月線、季線...短期處震盪整理格局　未來走勢看這兩重點

貓頭鷹澎毛底下竟藏「名模級長腿」！　網崩潰：還我的短腿來

影／與女友大吵！他「時速140駕車狂飆」洩憤　下秒失控撞柱翻轉5圈…重摔慘死

亞洲青年武術錦標賽　趙唐瑄、李宇培摘金

拾荒老翁推車...大黃狗「肥臀左右晃」跟緊緊！網鼻酸：這就是愛

南韓猛K日本核食！周五起加強輻射檢驗　東奧擬自設餐廳

義總理請辭…批極右派「不負責任」　總統急召政黨協商挽救瓦解政府

桃園少女繼父再爆！校內上演「四腳獸」　她2樓狂吼：我就是賤，我做錯了

地方熱門新聞

台南名校長榮中學驚爆減薪風波

台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場..

配合汰換管線　中壢區5000戶..

少年負氣離家　警「聽音辨位」找..

泰安土石流阻道　中象道路封閉

林俊憲進入校園辦說明會　藍軍怒..

稽查病媒蚊　二戰水牢意外曝光

台中仿造連儂牆貼滿字條　市府暫..

台南市7大土地開發案接續啟動

溪頭假日大塞車有解！「延溪公路..

台南煙波飯店正式開門迎客

仁善國小棒球隊　奪亞太區少棒亞..

2019新竹市國際風箏節

屏東火車站積水、雜草　鍾佳濱邀..

更多熱門

相關新聞

台股量能不足呈狹幅盤整　收盤上漲3點穩守10,500點

台股今（21）日維持在平盤上下震盪，最高為10,545點、最低為10,504點，收盤上漲3點、以10,525點作收，漲幅0.03%，成交量1,088億元。

台股連3周失血　Q3投資策略看這裡

外幣保單上半年退燒　保險局點出3大關鍵

經濟衰退疑慮蔓延...美股四大指數收黑　台股早盤狹幅震盪

上市公司營收創高、獲利卻衰退　金管會點出2原因

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

即／蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

麥當勞店員半夜點餐！警「再沒走出來」

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

梁靜茹崩潰痛哭！爆老公「2度偷吃」女網紅、女員工

最愛做家務星座男Top 3

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面