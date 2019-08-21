未上市股票投資可賺　行員與警方合作成功阻詐

▲李姓女子誤信假投資真詐財手法，前往銀行欲匯款12萬元買未上市股票，經銀行行員發現可疑，請警方到場關懷成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

１名李姓女子接獲不明男子來電遊說，請李女投資即將上市股票，並稱趁未上市前可以小賺一筆，李女信以為真，欲匯款時被銀行行員發現有異而通知警方到場查處，經員警積極勸說，李女始驚覺是騙局一場。

市警歸仁分局仁德分駐所警員徐慈霟，於8月16日下午備勤時，接獲中國信託銀行通報有名女子欲匯款至他人帳戶覺得可疑，請員警到場協助關懷，經員警到場了解為一名李姓女子，於日前接獲一通陌生男子電話，該男子在電話稱有一生技股近期即將上市，要李女趁未上市前投資該股票可以小賺，李女不疑有他且抱著可以小賺一筆的心態，欲匯款新台幣12萬元給對方買股票，員警聽完李女闡述後研判應遭詐騙，並向李女解釋這是詐騙集團慣用手法，一開始李女仍執迷不悟，但經過員警苦勸及說明以往發生過之案例後，李女始醒悟一切皆為騙局。

歸仁分局表示，投資應透過合法管道，賺取合理的利潤亦承擔相當的風險，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真吸金的警訊，有任何疑問歡迎撥打110或反詐騙諮詢專線165查詢。