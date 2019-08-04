走失小男童聽不懂中文只會哭！　警助約旦籍父親深夜找到兒

▲走失小男童聽不懂中文只會哭！（圖／八德警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

和爹地出門走失的外國小孩，聽不懂中文，獨自站在馬路上不停哭泣！桃園八德警分局經民眾報案指稱，廣興一路上有一名走失兒童，站在路旁哭泣，到場員警發現是一名外國小男童，因聽不懂中文，只是不停地哭，經通報線上警網，很快出現一名焦急的父親，趕緊到場抱起哭泣的兒子，不斷謝謝員警幫忙。

八德警分局4日說，這位粗心的爸爸，是國防大學約旦籍的交換學生，1日晚間帶著3歲的兒子到八德區建德公園附近的便利商店購物時，一時疏忽未注意兒子跑出商店外。幸熱心民眾發現獨自站在路上，不停哭泣的小男孩，立即通報警方前來處理。

八德派出所巡邏員警劉嘉億、紀立為、李品賢、莊庭瑄，接獲勤指中心派案後，立即前往廣興一路上看見該名走失外國小男孩，員警雖以英文問小男孩「What's your name，Can you tell me。」 小男孩卻：「嗚嗚嗚嗚嗚。」 員警只好不斷：「ok，ok。」安撫。

幸發現小男孩走失的老外父，也在超商週邊四處焦急尋找兒子，看見遠處有警車的巡邏燈閃爍便走向巡邏員警求助，一眼發現兒子正在警方的保護下，男童父親peter(化名)頓時放下心中巨石，不斷感謝警方的幫忙，並大讚台灣的治安良好，警察服務非常積極，讓他能在短時間內找到走失兒子。