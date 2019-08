走失小男童聽不懂中文只會哭！　警助約旦籍父親深夜找到兒

▲走失小男童聽不懂中文只會哭!(圖/八德警分局提供)

記者楊淑媛/桃園報導

和爹地出門走失的外國小孩,聽不懂中文,獨自站在馬路上不停哭泣!桃園八德警分局經民眾報案指稱,廣興一路上有一名走失兒童,站在路旁哭泣,到場員警發現是一名外國小男童,因聽不懂中文,只是不停地哭,經通報線上警網,很快出現一名焦急的父親,趕緊到場抱起哭泣的兒子,不斷謝謝員警幫忙。

八德警分局4日說,這位粗心的爸爸,是國防大學約旦籍的交換學生,1日晚間帶著3歲的兒子到八德區建德公園附近的便利商店購物時,一時疏忽未注意兒子跑出商店外。幸熱心民眾發現獨自站在路上,不停哭泣的小男孩,立即通報警方前來處理。

八德派出所巡邏員警劉嘉億、紀立為、李品賢、莊庭瑄,接獲勤指中心派案後,立即前往廣興一路上看見該名走失外國小男孩,員警雖以英文問小男孩「What's your name,Can you tell me。」 小男孩卻:「嗚嗚嗚嗚嗚。」 員警只好不斷:「ok,ok。」安撫。

幸發現小男孩走失的老外父,也在超商週邊四處焦急尋找兒子,看見遠處有警車的巡邏燈閃爍便走向巡邏員警求助,一眼發現兒子正在警方的保護下,男童父親peter(化名)頓時放下心中巨石,不斷感謝警方的幫忙,並大讚台灣的治安良好,警察服務非常積極,讓他能在短時間內找到走失兒子。