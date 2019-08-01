假援交真詐騙　男子買9000元遊戲點數歸仁警及時阻詐

▲台南市警歸仁分局警方，及時阻止楊姓男子遭假援交真詐騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名楊姓男子接獲「假援交真詐騙」，被迫購買9000元遊戲點數要交代，歸仁分局警方據報迅速查處，及時阻止被騙，並呼籲民眾小心類似詐騙案，以免受害。

歸仁分局仁德分駐所警員李政憲、楊仁傑，於7月30日晚上到超商調閱監視器，於晚上9時15分前往仁德區中正路二段統一超商時，店員告知有一民眾剛購買完新台幣9000元遊戲點數卡，且人仍在店內，員警耽心民眾遭詐騙，立即上前關心，該名楊姓男子初始否認遭詐，堅稱點數是幫友人購買，但因不時注意手機，讓員警懷疑楊民係遭詐騙。

員警不死心，守在楊男身旁，不厭其煩告知詐騙集團慣用詐騙手法，直至楊男再次接獲詐騙電話，終卸下心防告知員警因上網找援交，詐騙集團告知已知其身分，並威脅家人安全，楊男才購買遊戲點數準備交付，幸遇員警耐心陪伴告知，慶幸未遭詐騙。

歸仁分局表示，不同以往詐騙手法多以假網拍及解除分期付款設定行騙，近來色情應召詐財手法有攀升趨勢，民眾應提高警覺、慎防被騙。詐騙集團多派專人在網路社群或通訊軟體上置放俊男、美女照片，藉此吸引被害人加為LINE好友聊天；隨後再由另一名詐騙成員偽裝成美女，並稱有兼職援交，談妥交易價格後還要求被害人先購買遊戲點數或代碼繳費，以躲避警方查緝，請民眾務必提高警覺，避免人性弱點遭利用而受騙。