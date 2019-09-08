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6分鐘內2連震！四川內江「5.4地震」致1死29傷...市民淚：大早上被甩醒

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者蔡儀潔／綜合報導

據中國地震台網消息，四川內江市威遠縣今（早）6點42分發生規模5.4地震，震源深度10公里，而就在6分鐘前，該市資中縣6點36分亦發生規模3地震，震源深度9公里，目前救援隊伍正在災區進行搶救，截至上午10點，已有1人死亡，29人受傷，其中2人重傷。另外受地震影響，多班高鐵晚點，發車時間未定。上午10點36分，內江市威遠縣再度發生4.3地震，震源深度7公里。

 ▲▼ 四川地震。（圖／翻攝自秒拍,中新社,微博）

▲ 滿地的碎磚塊。（圖／翻攝自中新社）

綜合陸媒報導，地震發生時，一座位於全安鎮的兩層房屋屋頂倒塌，滿地碎石瓦礫，牆壁鋼筋外露，現場一片狼藉，引來大批民眾圍觀。目前，四川內江威遠縣消防救援大隊已派出救援人員趕赴震中救援，內江市消防救援支隊救援力量也已集結完畢。受地震影響，多班途經成都東站的火車延誤，大批乘客滯留車站。

▲▼ 四川地震。（圖／翻攝自秒拍,中新社,微博）

▲▼支離破碎的建築可見地震威力之大。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼ 四川地震。（圖／翻攝自秒拍,中新社,微博）

不少市民在微博po文，稱成都、重慶的震感強烈，「內江真的感覺好強烈，大早上被甩醒」、「週末好不容易睡懶覺 然後搖醒了」「再一次從睡夢中驚醒，兩眼還掛著眼屎，掙扎了一下再一次思考人生」。更有網民表示，在6分鐘內連續2場地震，「感覺天旋地轉，又地震了」。

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▼四川內江市威遠縣發生規模5.4地震。（圖／翻攝自微博）

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