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四川自貢半年連9震！　市民：頁岩氣開採害的

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▲▼ 自貢地震 。（圖／翻攝自微博）

▲自貢民眾家中滿地碎石 。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

四川近年小震不斷，自貢市榮縣24日又傳4.7級地震，上一震則是1月23日的3.2級，半年來當地3級以上地震就有9次，其他城市也有類似境況。不少市民提出質疑，認為頻繁的小震和政府大力開採頁岩氣有關，「就算四川人心態好，隔三差五這麼震也遭不住啊。」

中國地震台網數據指出，2019年2月24日05時38分正式測定，在四川自貢榮縣發生4.7級地震，震源深度5公里，震中位於北緯29.47度，東經104.49度。據了解，此次地震榮縣縣城震感強烈，有室內物品掉落情況，震中高山鎮有個別房屋開裂，暫無人員傷亡和房屋倒塌報告；自貢、內江、眉山、宜賓、樂山等震感較強。

▼自貢地震後，電力人員全力搶修。（圖／中新社）

▲▼自貢地震。（圖／中新社）

市民質疑小震原因

此次地震引起當地市民「炸鍋」，紛紛在微博表示，「我一成都的從去年年底到今年感覺看見報了無數次自貢地震了，就算是小震，就算四川人心態好，隔三差五這麼震也遭不住啊 」、「這幾年以前，我們這個地方幾乎是沒有地震的（除08年汶川地震），就這幾年到處開採頁岩氣開始，經常地震，而且我們這里並不是地震帶」、「自貢人民表示遭不住了，回來一個多月，小震無數次，地震震感強烈的都有好幾次，那個開採的項目開始後，地震的頻率比以前頻繁了好多，政府重視一下吧」。

記者在中國地震網輸入四川省的大致經緯度後，可以發現近半年來小震頻繁。從今年1月1日開始算起，截止今日（24）就有19次小震，最小震級是2.9，最大震級為宜賓市1月3日發生的5.3級地震。宜賓市也是常震地區，在去年12月16日發生了5.7級地震。

▼近期地震數據。（圖／中國地震網）

▲▼四川地震頻繁。（圖／中國地震網）

▲▼四川地震頻繁。（圖／中國地震網）

開採頁岩氣腳步快

根據《人民日報》2018年12月16日的報導，中石油川南頁岩氣基地表示，目前，該基地頁岩氣日產量已達2011萬立方公尺，約佔全國天然氣日產量的4.2%。至此，川南已成為大陸最大的頁岩氣生產基地。

報導指出，目前，大陸頁岩氣儲量排名世界第一，但儲藏地區的地質條件復雜，勘探開發面臨困難；作為主產區的川南頁岩氣田，分布在四川宜賓、瀘州等地。隨著頁岩氣開採成本的逐步降低，產能快速釋放，開發進入急劇增長期。截至目前，川南基地2018年已生產頁岩氣40.83億立方公尺。

▼大陸開採油氣力度大。（示意圖／視覺中國）

▲▼油氣開採。（圖／視覺中國）

水力壓裂法致震

但有不少學者認為，頁岩氣的開採會導致當地小震不斷。據悉，頁岩氣（shale gas）是儲存在地殼的頁岩層中的天然氣，而水力壓裂法是目前獲取頁岩氣的惟一渠道。

水力壓裂法是指使用摻入了化學物質的高壓水流對頁岩層進行壓裂，人為造成很多縫隙，將石油或天然氣從岩石縫隙中釋放出來，並順著井筒流到地表的油氣開採方法。水力壓裂法遭抨擊的原因之一，在於每次液壓破碎都需要數百萬噸水。從原理上講，水力壓裂作業在井下將頁岩打碎，本身即會引發微小型地震。

更為重要的原因，在於灌輸進地層的水中需要添加大量化學物質，因此可能會對地下水造成污染，而出油氣的過程還將附帶排出有害空氣污染物。

▼頁岩氣開採示意圖。（圖／知乎）

▲▼頁岩氣開採 。（圖／知乎）

美國曾是頁岩氣開採大戶

美國地質調查局（United StatesGeological Survey）就進行過相關調查，2013年4月16日的美國地質學年會上，美國地質調查局發布一份報告，稱美國中西部地區近十年來的地震頻發現象，「幾乎可以肯定是人為的」。

據該局統計，2001年以來，美國中西部阿拉巴馬州到北方落磯山脈地區地震頻發。僅2009年，該地區就發生了50次3級及以上地震；2010年，3級及以上地震達到87次；2011年則達到驚人的134次，為上世紀同期的6倍。

上述報告認為，石油和天然氣鑽探活動是該地區地震頻發的主要貢獻者。其中，頁岩氣開發使用的水力壓裂法及該方法涉及的廢水處理井，尤其值得人們關注。

《南方週末》報導，哥倫比亞大學地震學家金元英（ Won-YoungKim）對美國中西部俄亥俄州一個名為Youngstown的地區進行調查發現，12個月中該地區發生了100多起微型地震，而自從1776年有歷史記錄起，該地區從來沒有發生過地震。他表示，在他研究的多起地震案例中，水力壓裂法都對地震的發生負有直接責任。

▲▼四川自貢。（圖／視覺中國）

▲四川自貢市。（圖／視覺中國）

學者否定兩者相關

中國學者們對美國同行的研究方法也提出了質疑。中石化勘探南方公司頁岩氣勘探部副主任魏志紅說，「另一種可能性是，最近几年全球都進入地震高發期，而這恰好與頁岩氣大規模開發高峰吻合，可能的確呈現出了二者存在正相關的結果，但是解釋卻不一定客觀，美國學者目前展示的證據過於宏觀。」

中國石油大學非常規油氣與新能源研究院教授薛海濤認為，地震的震源深度通常在地下10公里左右，而頁岩氣開採的深度通常在3公里左右，「很難說地震與頁岩氣開採有直接關係」。

震不停市民擔憂

隨著頁岩氣開採的日益擴大和小震的日益頻繁，四川市民感到非常擔憂。有民眾在微博表示，「離我家20處的小山坡夷為平地，開了八口井轉頁岩氣…坐標四川瀘州瀘縣…恐慌…」、「自從去年年底項目開始，我們榮縣一個星期震3次的時間都有，更別說一個月多少次了，過年這段時間可能開採的放假了一次都沒震，沒想到今天又來一次這麼猛的，政府一點都不重視。」

也有人說，「我們已經很恐慌了，至少我心里已經感到絕望了」、「不管是不是施工導致的好歹出來說句話，不然大家心里不踏實也容易各種言論愈演愈烈」。

▼ 網友評論。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 網友評論四川地震。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 網友評論四川地震。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：四川地震,自貢地震,頁岩氣開採

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