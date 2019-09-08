閱兵持續1小時！9萬人參加「十一慶典」演習　百名公安大清場

▲解放軍閱兵。（圖／微博／人民日報）

記者鄭思楠、任以芳／台北－北京綜合報導

大陸「十一閱兵」7日下午4時首次預演，從7日23時到8日凌晨約9萬人參加演習及現場保障工作。首次聯合演習包括慶祝大會儀式、閱兵、群眾遊行、聯歡活動、轉場、應急處置等六項內容。其中，持續1個小時的閱兵演習重點進行了閱兵式、分列式演習。

據《新華社》報導，群眾遊行演習重點是集結疏散、整體行進，以及與聯合軍樂團、合唱團的磨合，與閱兵方陣、聯歡活動的前後銜接。聯歡活動演習了主題表演和中心聯歡表演，演出人員熟悉了場地，煙花燃放控制系統進行了實地測試。

《ETtoday新聞雲》記者現場觀察，整條長安大街，從幾天前開始有便衣盯哨，公安帶警犬巡邏，頻繁程度和過往相比提升不少。北京市7日下午氣溫至少30多度，但長安大街附近天橋擠滿人潮，大媽大爺聽說有閱兵演習，都來現場湊熱鬧，直說「這輩子沒看過飛機大砲，我下午3點多就來卡位」，還有人帶坐墊，搶制高點等拍照。

傍晚六點多，上百名公安到場驅散，第一波勸導鎖定天橋，許多民眾賴著不走，跟公安玩起「你追我跑遊戲」，還有小朋友問「我能不能躲在橋下看，一定不會被發現」。之後，不少民眾流連橋下圍觀，公安進行二次強力驅離，「快走！沒啥好看！再不走連車都沒了」。據了解，長安大街閱兵演習，周邊5公里幾乎全面淨空，防堵閱兵畫面外流。

▲北京市民卡位天橋看閱兵預演。（圖／記者任以芳攝）

日前大陸國務院也公布，相較50周年、60周年閱兵，今年活動規模會更盛大，全因為大陸的「新型大肌肉」。先前已曝光的裝備，包括殲–20隱形戰機、運–20大型運輸機、火箭軍部隊，東風-41型洲際彈道導彈都可能首度亮，其中，東風-41型導彈還被外界視為最有利武器。

為了保障「十一閱兵」順利舉行，北京安保工作也得做到滴水不露，超市內販售的刀具商品全下架，並嚴格查驗搭乘地鐵乘客身份。此外，從9月5日起到10月1日，北京三里屯各大酒吧夜店、部分KTV等娛樂場所也都暫停營業，理由是擔心影響十一慶典。