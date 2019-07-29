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殯儀館周邊三步一哨！　李鵬今火化　天安門降半旗

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▲李鵬今日火化，北京天安門降半旗致哀。（圖／記者曾俊豪攝）

▲李鵬今火化，天安門降半旗致哀。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國務院前總理李鵬遺體今日上午在北京八寶山火化，並舉行告別儀式，天安門廣場一早升旗時，便已降半旗致哀。由於習近平等中共政治局7常委全出席，殯儀館周邊維安升級，不僅制服公安來回巡邏，也有便衣特勤駐守，確保告別儀式順利舉行。

記者上午9時30分抵達八寶山時，才剛出地鐵口，便看到大批警力，由於公車站就在地鐵口，不少民眾跑到馬路上觀望，探詢「黑頭車隊」何時出現。便衣特勤則當場要求民眾回到公車站，甚至詢問「你搭哪一路的車？」、「車站不就在那兒！上去等！」，重複確認他們是真的要搭乘公車的民眾。

▲李鵬,八寶山,北京。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北京八寶山殯儀館門口戒備森嚴。（圖／記者曾俊豪攝）

殯儀館距離地鐵站約100公尺遠，當記者想要走過殯儀館門口時，立刻被員警攔下，要求過馬路，過程中，還有一輛又一輛的遊覽車經過，前方用A4紙貼著「人大3」、「人大4」等字樣。

除了殯儀館周邊警戒，天安門廣場則是清晨升旗時，便將下半旗致哀。《新華社》報導，為悼念李鵬，今日包括天安門、新華門、人民大會堂、外交部，各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口，中共駐外使領館都會降半旗致哀。

官方資料顯示，李鵬祖籍湖北，1928年10月20日出生於上海法租界，畢業於蘇聯莫斯科動力學院水力發電系，1945年加入中國共產黨，曾任大陸電力工業部部長、國家教育委員會主任、國務院副總理、國務院總理和全國人大常委會委員長等重要職務。

▲李鵬,八寶山,北京。（圖／記者曾俊豪攝）

▲公安在殯儀館周邊巡邏、維安。（圖／記者曾俊豪攝）

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關鍵字：李鵬,天安門,八寶山,北京,特派現場

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