Live／2020新北出發！韓國瑜首場萬人造勢將獨唱「浪子回頭」

▲韓國瑜造勢。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨總統參選人韓國瑜8日舉辦初選後的首場大型造勢，選擇於他的家鄉新北市，同時象徵重「新」出發，人數上看10萬人，傍晚也將重現上擺攤「國瑜夜市」，請鎖定《ETtoday新聞雲》全程直播。

根據造勢活動表訂流程，造勢晚會自晚間6點開始，開場將會是一連串的表演活動，接著由到場來賓陸續致詞，7點由金曲歌后曹雅雯獻唱《甜蜜蜜》、《快樂的出帆》，帶動現場氣氛。

詹雅雯表演結束後，從7點15分開始由國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、國政顧問團團長張善政、前國民黨主席洪秀柱陸續致詞。緊接著在7點50分時韓國瑜壓軸登場致詞，時間約為15分鐘，致詞結束後，韓國瑜要獨唱《浪子回頭》，並帶領全場支持者一起大合唱《月亮代表我的心》、《隱形的翅膀》、《我相信》，活動預計在晚上8點25分結束。

「2020新北出發」是韓國瑜黨內初選勝出後首場自辦造勢，代表從他的出生地新北市出發，更被視為聲勢止跌回升的關鍵一役；這場造勢雖辦得倉促，但由甫辭去高雄市觀光局長轉入選辦的潘恆旭督軍，新北市黨部也向黨公職下達「動員令」，有望再創韓流盛況。

台北競選辦公室主任鄭世維表示，9月8日二重疏洪道周邊將會有攤商區設置111攤小吃到幸福水漾公園擺設，重現國瑜夜市。除此之外，競辦邀請到高雄市春捲、包子、烏魚子大賽冠軍及新北異國風味餐特色胖卡，並因應中秋節，有烤乳豬、沖繩生啤酒等應景美食。

▲韓國瑜造勢大會空拍畫面。（圖／ETtoday攝影中心攝）



北辦主任鄭世維日前指出，地點選在二重疏洪道，是因一眼望去即可看到周錫瑋、朱立倫、侯友宜等多位國民黨籍地方首長的重要建設，包括三重新莊線、機場捷運、重新橋下觀光市集、新北大橋等，希望大家都能看到二重疏洪道水漾公園的蛻變。

來賓方面，包括國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱、前新北縣長周錫瑋、林豐正以及高雄市副市長李四川、國政顧問團總召張善政等人，稍晚將會上台致詞致詞，以及12位國民黨新北市立委洪孟愷、黃桂蘭、陳明義、李翁月娥、黃志雄、林國春、柯志恩、邱烽堯、林德福、林金結、羅明才、李永萍參選人將會全部出席。

▲韓國瑜造勢晚會人潮。（圖／記者李毓康攝）