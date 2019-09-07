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服務不分大小　女導遊遺失手機歸仁熱警積極協助找回

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▲台南市警歸仁分局文賢派出所，接獲吳姓女子報案稱手機遺失，經員警積極尋找，及時尋回遺失之手機。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警歸仁分局文賢派出所，接獲吳姓女子報案稱手機遺失，經員警積極尋找，及時尋回遺失之手機。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名吳姓女導遊9月5日帶團至奇美博物館旅遊，晚上下班搭公車返家途中，不慎遺失手機，經台南市警歸仁分局文賢派出所員警熱心協助，積極尋找，及時尋回遺失之手機。

台南市警歸仁分局文賢派出所警員林欣緯、李財輔、陶弈茹等3員，於9月5日擔服巡邏勤務，接獲吳姓女子至派出所報案稱手機遺失，經員警聽吳女闡述後得知其職業為導遊，她帶團至奇美博物遊玩，於台南機場送走遊客後獨自搭乘公車前往保安轉運站轉搭火車返家，惟下車時發現手機遺失，因內有許多重要資料，如無法找回手機後果將不堪設想，心急如焚，立即搭乘計程車至派出所請求協助，員警受理報案後立即查詢大台南公車電話欲詢問有無手機下落，惟該電話一直無人接聽。

員警再查詢吳女所搭乘公車到達終點站關廟站時間，接著撥打關廟轉運站電話
終聯繫到駕駛人，駕駛人在吳女所坐的座位附近順利找回所遺失的手機。吳女知道台南人很熱情，想不到連警察也如此熱情服務，將民眾的小事當大事來處理，萬分感激員警的協助。

歸仁分局指出，歸仁分局平日就利用各項機會，教育員警應積極服務民眾，排解困難，全心全力作好人民保母的角色，此次員警能本著「同理心」的心態接受報案，順利找回民眾所遺失之手機，深獲當事人感激及好評。

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