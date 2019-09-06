看病急用錢！「買點數換8折現金」吸百人　手機小額付款後更慘

記者孫于珊／台北報導

「缺錢怎麼辦？快來換現金！」大大的標語在臉書及借貸網站上吸引了眾多急需現金的民眾，但卻是一場「手機小額付費買遊戲點數」詐欺案！警方發現後主動偵辦，並於8月29日在雲林縣北港鎮抓到年約30歲蔡姓犯嫌，且至少有近百名被害人受騙，初估財損金額共高達100萬元以上。

▲蔡嫌架設假臉書粉專，宣稱「電信小額付費換現金」來詐欺。（圖／記者孫于珊翻攝）

刑事局偵九大隊大隊長林建隆指出，蔡嫌在臉書及借貸網站上刊登「電信小額付款換現金」、「急用錢免求人」、「缺錢怎麼辦？快來換現金！」等廣告，吸引民眾加入LINE帳號，再約定以現金換購電信門號進行小額付款購買的遊戲點數，但當被害人提供手機門號所購得遊戲點數（智冠MyCard、Gash）後，並未收到蔡嫌應支付的款項，且聯繫對方均無回應，LINE對話紀錄也遭對方收回或封鎖，才驚覺被騙了！對此，刑事局偵查第九大隊與雲林縣警察局刑事警察大隊科偵隊共組專案小組，並報請雲林地方檢察署吳淑娟檢察官指揮偵辦。

▲蔡嫌架設借貸網，吸引民眾以「電信小額付費買遊戲點數」來詐騙。（圖／記者孫于珊翻攝）

經查，有詐欺前科的蔡嫌從2017年就開始行騙，甚至狡詐多變！在網路購買許多人頭電信門號及註冊許多臉書和LINE帳號，藉以不斷更換暱稱隱匿真實身分，還因註冊的網路帳號太多，需要靠筆記本紀錄以防忘記。儘管蔡嫌僅以7至8折價格向被害人謊稱收購遊戲點數（2至3折為利息），但受害者因要付房租、家人看病等事由急需用錢，只好答應照做才落入蔡嫌陷阱，單筆最大受騙額度達3萬元。

▲蔡嫌詐騙手法圖。（圖／記者孫于珊翻攝）

經警方近半年追查，終於將蔡嫌追緝到案，並於現場查扣手機4支、平板1台、WIFI分享器1台、金融帳簿6本、筆記本2本、電信門號卡匣18片等證物；目前被害人共87人，還有約40人在清查中，警方也不排除有其他共犯和更多受害者，將繼續深入調查。

▼蔡嫌與被害人對話紀錄。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

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