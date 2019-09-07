打人畫面曝光！「你是在怕三Ｘ」衛生局長急診室發飆　嗆罵醫師下場超悲劇

記者許力方／綜合報導

衛福部金門醫院6日驚傳一起暴力事件，榮總支援急診室的陳姓醫師遭揮拳嗆聲，動手的男子竟就是衛生局長王漢志。當晚他陪同家屬到急診室，疑似不滿診療方式，當場飆髒話、推了陳醫師，事後雖然道歉仍被函送地檢署偵辦。衛福部官員形容這是「舉世首見」，縣長楊鎮浯則表示會盡速依法適當處理，將於下周召開考紀會。

「我問你怕三Ｘ，你是在怕三Ｘ！」男子在急診室大聲嚷嚷，當著其他護理師、醫師的面，一邊罵一邊動手推擠陳姓醫師，保全人員上前制止，他仍不滿指著對方連罵好幾句髒話，失控大鬧金門醫院急診室。事後陳姓醫師完成報案，警方約談在場的人員和動手的男子，竟就是衛生局長王漢志，因是公訴案件，做完筆錄後，已將他函送地檢署偵辦。

王漢志6日晚上10時許參加中秋軍民聯誼餐會後，帶著渾身酒氣，陪同罹癌的家人就診。他稱，因家人膽道阻塞發燒39度，卻不見值班醫師立即處理，一時心急才用手「輕輕推了對方一下」，是「一般人也會有的反應」，但錯就是錯了，會找學弟陪同道歉，並坦然面對調查、處分。

事實上，王漢志畢業於高雄醫學院醫學系，再到高雄大學念高階經管碩士，過去經歷包括衛福部屏東醫院副院長、金門醫院麻醉科主任，106年3月升任金門衛生局局長。

對此，衛褔部醫院管理委員會執行長王必勝發聲明表示，若醫院未依程序通報各單位，將會處罰醫院，還稱當地衛生局局長對在當地醫院急診室醫師施暴，應是「舉世首見」。金門醫院副院長李錫鑫回應，維護急診室人員工作安全一直是目標，已經報警並和警局於7日向楊鎮浯報告。

至於是否對王漢志懲處，縣府回應已由人事單位調查，楊鎮浯並透過機要表示，施暴者如具有公務人員身分，將依調查結果儘速依法做適當的處理。