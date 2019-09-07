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和你飛3.0！港鐵東涌站警民持續對峙　太子站16:30緊急關閉

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▲▼ 香港機場,和你飛3.0,反送中 。（圖／路透）

▲警方到場戒備。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼1日的「和你飛2.0」後，網友今（7）日再度發起「機場交通壓力測試」行動，堵塞機場來往方向交通，警方則在各區增派約200人到場戒備。另外在港鐵東湧站，下午4點左右，示威者與警方展開對峙，期間有抗議民眾高叫「殺人犯」，警方隨後舉黃旗，指在場人士違法。港鐵太子站則於下午4點半突然宣佈關閉。

根據《香港01》報導，今日一早，3輛裝甲車及2輛水炮車就到機場警署戒備，亦有多名防暴警員到場戒備，另有人員進駐港鐵東湧站。下午2點多，機管局執達吏人員在機場以中英文宣讀禁制令，將近3點時再次宣讀，並要求坐在巴士站的3名人士離開，稱他們屬於遊蕩行為。其中一人表示，自己來送機，隨後身體不適才坐著休息，同行的友人則稱「出街都沒自由。」

▲▼ 和你飛3.0。（圖／路透社）

▲警方搜查黑衣示威者。（圖／路透社）

另一邊的港鐵東湧站則氣氛較緊張。下午除了湧入示威者外，亦有數名「守護孩子」的銀髮族成員到場，與警員理論，站外亦有數十名警員手持長盾、戴上頭盔戒備。約至下午4點，現場約有100名防暴員警、約200名市民，雙方展開對峙，期間有人高叫「殺人犯」，警方舉黃旗，指在場人士現正違法。

到了下午4點40分，防暴警在東湧站外進行驅散行動，走至東薈城外廣場，有坐在廣場的市民被驅趕。現場不少市民圍觀，但氣氛大致平靜。

此外，港鐵太子站下午4點半突然宣佈暫時關閉，理由是「站內有人群聚集，要確保乘客、員工及鐵路設施安全」，此舉引起不少市民憤怒，工作人員隨後開始驅趕記者。目前，站內有軍裝、防暴警員以及警犬，店舖已關門，港鐵工作人員要求站內所有人離開，包括記者及店舖職員。

 ▲▼ 香港機場,和你飛3.0,反送中 。（圖／路透）

▲有數名「守護孩子」的銀髮族成員到港鐵東涌站，一名長者高舉手上的枴杖。（圖／路透）

針對「和你飛3.0」，港警在6日的例行記者會上表示，會拖走故意或無故停下的車輛，但沒有透露行動細節。機場快線今早9時起列車服務只來往香港站至機場站，中間不停九龍站及青衣站，維持每10分鐘一班車，來往機場站至博覽館站列車服務暫停，東涌線維持正常服務。

機場管理局重申，高等法院已頒令延長機管局的臨時禁制令，任何人堵塞前往機場的交通，都可能構成非法地及有意圖地故意阻礙，或干擾香港國際機場的正常使用的行為。

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