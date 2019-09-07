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24年首次！　惠譽評級香港前景「負面」　林鄭月娥：不能同意

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0831香港反送中，警方發射催淚彈。（圖／記者黃彥傑攝）

▲8月31日晚間的示威活動中，警方發射催淚彈。（圖／記者黃彥傑攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

「反送中」抗議重挫香港經濟，評級機構惠譽（Fitch）6日就發佈報告，稱由於近期政治動盪，加上中美貿易戰升級，香港經濟面臨較大挑戰，因此將其長期外幣發行人違約評級（IDR）由「AA＋」下調至「AA」，前景展望從穩定改為「負面」。此次調降是惠譽自1995年以來，首度下降香港評級。

▲▼反送中遊行。（圖／路透）

▲昨晚港鐵太子站再度爆發警民衝突。（圖／路透）

惠譽認為，持續幾個月的衝突正測試「一國兩制」的底線和柔韌性，中方官員自1997年主權移交後，對香港事務採取更加公開的立場，預計「一國兩制」框架將保持不變，但香港與大陸經濟的金融及社會政治聯繫的逐步提升，意味將不斷融入中國的治理體系中，隨著時間推移，將會帶來更多的制度和監管挑戰，「將香港和大陸（A+／穩定）評級之間的差異縮小，這樣的評級修正是具有一致性的。」

▲林鄭月娥宣布正式撤回逃犯條例。（圖／翻攝自直播畫面）

▲儘管林鄭月娥4日宣布正式撤回逃犯條例，但仍未能澆息示威者怒火。（圖／翻攝自直播畫面）

惠譽還表示，即使港府已經就「反送中」做出讓步，但港人仍存在一定程度的不滿，社會衝突可能再度爆發，這會進一步削弱市場對公營機構的信心，損害對香港法制、制度、政治穩定和營商環境的看法，因此把展望定為「負面」。另外，惠譽預期，2019年香港實際GDP成長為0％，明年增長預期則為1.2％。

據《香港01》報導，至於另一間國際評級機構穆迪，則表示暫時不回應惠譽的做法，而標普仍維持上週五「AA+」及展望「穩定」評級。

▲▼ 林鄭乘高鐵赴南寧參加泛珠三角會議。（圖／中新社）

▲ 林鄭月娥6日在廣西南寧參加泛珠三角會議。（圖／中新社）

就惠譽下調評級一事，香港特首林鄭月娥月娥表示不同意，強調過去數月發生的事完全沒有削弱「一國兩制」，港府亦一直堅持、堅定地以「一國兩制」止暴制亂，而且沒有違反法治，她批評示威者不停提出的一些訴求，可能令港府違背法治，例如要求港府釋放所有被捕人士、要求不追究及不檢控違法人士等。

官媒《人民日報》亦發佈社評，指出「惠譽的分析邏輯根本站不住腳，完全是政治淩駕於業務，要在市場評級中摻沙子」，它沒有將香港局勢歸咎於街頭暴力，反而認為是一國兩制框架構成對香港的挑戰，這樣的主觀臆斷，既漠視歷史，也無視現實，毫無理據可言。」

文內寫道，「稍有常識的人都知道，國際資本絕不會因為一國兩制帶來的穩定局面離開香港，倒是完全有可能因為向暴力妥協、犧牲公平公正的法治環境，對香港失去信心。」

香港0831反送中。（圖／記者黃彥傑攝）

▲示威者在街頭進行破壞。（圖／記者黃彥傑攝）

持續近3個月的示威，無疑令香港國際金融中心的地位搖搖欲墜。新加坡星展集團上月曾發出報告，首次將香港今年的經濟成長率預測值，從2.5%下調至0，而且一口氣將明年GDP下修至0.5%，這恐將讓其今年的GDP表現名列四小龍之末。

星展提到，政治不確定未有引致大規模資金流出香港，但將進一步抑制本地消費，商舖週末未能經營、訪港旅客放緩，預計全年零售銷售貨值將跌5%，失業率亦可能自2.8%的20年低位回升。另外，6月通脹率顯著升至3.3%，比5月高0.5個百分點，考慮到經濟前景疲弱，下半年或出現滯脹風險。

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