回應撤例第二天！林鄭赴廣西出席「泛珠會議」　po文讚高鐵：十分方便

▲泛珠三角區域合作行政首長合影。（圖／中新社）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼5日出面交代撤回逃犯條例的決定後，香港特首林鄭月娥當天下午就前往廣西南寧市，今（6）早出席「2019年泛珠三角區域合作行政首長聯席會議」，與泛珠各省區代表交流，探討合作機會。今日的會議分三個階段進行，第一階段向媒體開放，第二階段為閉門會議，按照會議安排，林鄭月娥在第一階段會議沒有發言。

▲林鄭月娥舉手表決泛珠三角區域合作秘書處工作報告。（圖／中新社）

據《中新社》報導，此次會議以「對接粵港澳大灣區建設深化泛珠合作發展」為主題，並於上午9點開始，由2019泛珠三角區域合作行政首長聯席會議執行主席、廣西壯族自治區主席陳武主持，9省(區)省長(主席)及澳門特別行政區相關官員出席。

會議總結了泛珠三角區域在2018年的工作及未來一年的發展計劃，當中提到泛珠三角區域對接粵港澳大灣區建設，發展澳門作為「中葡國家商貿服務合作平台」的作用；進一步深化大陸與港澳之間的旅遊合作，充份發揮粵港澳大灣區旅遊合作機制。會議亦指出，港澳特別行政區在「一國兩制」下，按照《基本法》規定，應酌情參與有關合作。

▲林鄭月娥觀看泛珠三角區域合作成果展。（圖／中新社）

林鄭月娥在第一階段會議中並沒有發言，不過她昨晚在臉書po文，「今天我就與聶德權局長（香港特區政府政制及內地事務局局長）坐高鐵出發去廣西南寧參加一年一度的泛珠三角區域合作聯席會議，同多個省（區）的首長探討合作機遇。」

她還說道，「順帶一提，由西九龍站無需轉車直達南寧的線路在今年七月起開通，全程只需四個小時，對要去廣西的市民來說，十分方便快捷」，並附上了和諧號的照片。今日下午林鄭月娥將到廣西——香港（STC）檢驗檢測認證中心，進行參觀。

據悉，前十二屆泛珠經貿洽談會累計簽約項目超過2萬個，總金額達4.9兆人民幣，廣西自2018年以來，招商引資粵港澳大灣區到位資金達5202.4億元人民幣，廣東、香港成為最大資金來源地。

▼ 林鄭臉書內容 。（圖／翻攝自臉書）