Pixel 10 Pro Fold彎曲實測中「失控爆炸」　挨批史上最弱摺疊機

▲Pixel 10 Pro Fold 於實測過程中爆炸。（圖／YouTube@JerryRigEverything）

記者吳立言／綜合報導

Google 新一代摺疊旗艦 Pixel 10 Pro Fold 在最新的耐久度測試中遭遇史無前例的爆炸事故。知名拆解頻道「JerryRigEverything」在實測中指出，這是他十年以來測試主流智慧手機中，首次發生熱失控冒煙的案例，並直言這是「迄今為止最弱的摺疊智慧型手機」。

根據影片內容，測試者在進行彎曲測試時發現，上方的天線線條首先出現斷裂，而沿著左側的兩條天線線條也被明顯彎曲。當時他就感嘆「這是我測過迄今為止最弱的摺疊智慧型手機（by far the weakest folding smartphone I’ve ever tested）。」

值得注意的是，此時手機尚未爆炸。真正的災難發生在他嘗試將手機「拉直」進行第二輪測試時。結構應力導致機體沿著天線線條完全斷裂，擠壓到電池層並引發短路，隨後發生自我加速的熱反應（thermal runaway），整支手機在鏡頭前冒出濃煙。

測試者將問題歸咎於 Google 連續三代未修正的設計錯誤。自初代 Pixel Fold 起，鉸鏈旁的天線線條結構脆弱便被質疑可能影響耐久度，如今在 Pixel 10 Pro Fold 上依然存在相同缺陷。他形容這就像「黑武士第三次造出有相同排氣口的死星」，嘲諷 Google 未汲取教訓。

Google 稱 Pixel 10 Pro Fold 具備 IP68 防塵防水認證，並號稱擁有「十年摺疊壽命」。然而測試顯示，灰塵掉入鉸鏈後立即出現「嘎吱聲」，防塵效果明顯失效。測試者認為，在日常使用情境下，如被書包擠壓或遭孩童玩弄，該機「恐怕撐不久」。

外層使用 Gorilla Glass Victus 2，莫氏硬度 6 出現刮痕、7 級出現凹痕；內摺螢幕為柔性塑膠材質，指甲即可刮傷。

在熱測試中，8 吋內螢幕被加熱約 15 秒後像素死亡，外螢幕則能撐到 25 秒。機身採玉色鋁合金，搭載 48MP 主鏡、10.5MP 超廣角與 10.8MP 長焦鏡頭。內部另有距離與光線感測器，但並非額外鏡頭。

這次爆炸事件不僅凸顯摺疊機設計上的結構弱點，也再次提醒業界：摺疊技術的成熟不在於防水數據，而在於力學與安全性的平衡。雖然 Google 在規格上追求突破，但若無法解決鉸鏈區天線線條的老問題，消費者對「摺疊可靠度」的信心，恐怕會隨這場實測的白煙一同消散。