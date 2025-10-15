　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Pixel 10 Pro Fold彎曲實測中「失控爆炸」　挨批史上最弱摺疊機

▲▼PIXEL 10 PRO FOLD於實測過程中爆炸。（圖／YouTube@JerryRigEverything）

▲Pixel 10 Pro Fold 於實測過程中爆炸。（圖／YouTube@JerryRigEverything）

 記者吳立言／綜合報導

Google 新一代摺疊旗艦 Pixel 10 Pro Fold 在最新的耐久度測試中遭遇史無前例的爆炸事故。知名拆解頻道「JerryRigEverything」在實測中指出，這是他十年以來測試主流智慧手機中，首次發生熱失控冒煙的案例，並直言這是「迄今為止最弱的摺疊智慧型手機」。

根據影片內容，測試者在進行彎曲測試時發現，上方的天線線條首先出現斷裂，而沿著左側的兩條天線線條也被明顯彎曲。當時他就感嘆「這是我測過迄今為止最弱的摺疊智慧型手機（by far the weakest folding smartphone I’ve ever tested）。」

值得注意的是，此時手機尚未爆炸。真正的災難發生在他嘗試將手機「拉直」進行第二輪測試時。結構應力導致機體沿著天線線條完全斷裂，擠壓到電池層並引發短路，隨後發生自我加速的熱反應（thermal runaway），整支手機在鏡頭前冒出濃煙。

測試者將問題歸咎於 Google 連續三代未修正的設計錯誤。自初代 Pixel Fold 起，鉸鏈旁的天線線條結構脆弱便被質疑可能影響耐久度，如今在 Pixel 10 Pro Fold 上依然存在相同缺陷。他形容這就像「黑武士第三次造出有相同排氣口的死星」，嘲諷 Google 未汲取教訓。

Google 稱 Pixel 10 Pro Fold 具備 IP68 防塵防水認證，並號稱擁有「十年摺疊壽命」。然而測試顯示，灰塵掉入鉸鏈後立即出現「嘎吱聲」，防塵效果明顯失效。測試者認為，在日常使用情境下，如被書包擠壓或遭孩童玩弄，該機「恐怕撐不久」。

外層使用 Gorilla Glass Victus 2，莫氏硬度 6 出現刮痕、7 級出現凹痕；內摺螢幕為柔性塑膠材質，指甲即可刮傷。
在熱測試中，8 吋內螢幕被加熱約 15 秒後像素死亡，外螢幕則能撐到 25 秒。機身採玉色鋁合金，搭載 48MP 主鏡、10.5MP 超廣角與 10.8MP 長焦鏡頭。內部另有距離與光線感測器，但並非額外鏡頭。

這次爆炸事件不僅凸顯摺疊機設計上的結構弱點，也再次提醒業界：摺疊技術的成熟不在於防水數據，而在於力學與安全性的平衡。雖然 Google 在規格上追求突破，但若無法解決鉸鏈區天線線條的老問題，消費者對「摺疊可靠度」的信心，恐怕會隨這場實測的白煙一同消散。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
突取消簽書會被罵　李珠珢首發聲
爆料趙露思《許我耀眼》配音員道歉了　「點名她」永不合作
北車女遭侵犯！目擊者還原現場「不敢上前制止」網戰翻
山本由伸締造日本第一人！　寫9年紀錄
北車性侵犯入獄服刑了！　檢方訊後直接發監
快訊／竹北1歲半女童幼兒園內溺斃！　竹檢出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Pixel 10 Pro Fold彎曲實測中「失控爆炸」　挨批史上最弱摺疊機

蘋果釋出神秘預告　M5 MacBook Pro即將亮相？

開箱／vivo X300 Pro完整內盒、2.35x 長焦增距攝影套組

等了20年！Google搜尋終於開放「一鍵去廣告」模式

摺疊iPhone傳出成本腰斬　蘋果或開出「顛覆市場」價格

直擊／vivo X300規格、上市日曝光　 全球首發天璣9500挑戰影像雙王

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

Pixel 10 Pro Fold彎曲實測中「失控爆炸」　挨批史上最弱摺疊機

蘋果釋出神秘預告　M5 MacBook Pro即將亮相？

開箱／vivo X300 Pro完整內盒、2.35x 長焦增距攝影套組

等了20年！Google搜尋終於開放「一鍵去廣告」模式

摺疊iPhone傳出成本腰斬　蘋果或開出「顛覆市場」價格

直擊／vivo X300規格、上市日曝光　 全球首發天璣9500挑戰影像雙王

國民黨主席盧秀燕挺誰？　子弟兵：應維持等距關係有助未來整合

馬偕牧師、板橋林家大帳房好有緣！　橋北段紅磚的繁華與滄桑

洋基工程正式官宣！李逸驊出任元年總教練　冠軍經驗打造團隊文化

主計長：今年經濟成長率4.45%有低估　可超過4.5%

李珠珢突取消簽書會被罵首發聲！　「243字親筆文曝心聲」：很心痛

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

國安局證實藍黨魁選舉「境外介選」　郝龍斌：所有抹黑到此為止

玉澤演來台機場照搶看！Loro Piana大地色穿搭散發熟男魅力　明現身台北101

墨西哥暴雨釀災！至少64死、65人失蹤　慘況曝光

試開箱／還在用過時的陰影修容？韓系彩妝師教你最新「提拉小臉收縮術」

【玩命光頭】沒頭髮的開車都不簡單XD

3C家電熱門新聞

開箱／vivo X300 Pro完整內盒

Google搜尋終於開放一鍵去廣告

三款iPad版Affinity軟體「終身限免」一次領！

蘋果釋出預告M5 MacBook Pro登場

vivo X300系列售價、上市日曝光

蘋果摺疊iPhone傳將降價登場

外媒曝光iPad mini 8上市時間

蘋果傳本周將直接公布三款新品

Pixel 10 Pro Fold彎曲實測中「失控爆炸」

評測Windows 25H2　YTR直呼太香了

Vision Pro縮小版？蘋果新眼鏡細節曝光

充電器這樣插恐引發火災　2情況釀爆炸

LINE用戶注意！「回收訊息」功能大改

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

更多熱門

相關新聞

Google搜尋終於開放一鍵去廣告

Google搜尋終於開放一鍵去廣告

Google 正在為 Chrome 瀏覽器與自家搜尋服務推送最新介面改版，允許使用者「一鍵隱藏」頁面頂端的贊助內容（Sponsored results）。這是 Google 自約 20 年前推出付費搜尋廣告以來，首次開放使用者對廣告顯示方式進行主動控制。

Google AI 搜尋模式繁中登場

Google AI 搜尋模式繁中登場

林口雙語幼兒園被改名「國際膠帶工廠」酸爆

林口雙語幼兒園被改名「國際膠帶工廠」酸爆

Google推免費一年AI Pro學習方案

Google推免費一年AI Pro學習方案

Google再添諾貝爾得主！CEO：驕傲的一天

Google再添諾貝爾得主！CEO：驕傲的一天

關鍵字：

GoogleGooglePixel10ProFoldPixel10ProFold摺疊機耐久實測

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面