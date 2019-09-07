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美軍推出「解放軍武器撲克牌」　武器識別從休閒時間做起

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▲▼美軍推出「解放軍武器撲克牌」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲美軍推出「解放軍武器撲克牌」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

當兵講求紀律，但也需要有放鬆的休閒時間，美軍為阿兵哥們推出一款寓教於樂的新玩具，就是「解放軍武器撲克牌」，讓「武器識別教育」從休閒時間做起，輕鬆提升前線阿兵哥的武器識別能力，類似的撲克牌，還會出俄羅斯版、伊朗版與北韓版等等。

其實這並非美軍第一次推出類似的撲克牌，最早可以追溯到美國南北戰爭期間，到二戰期間也依舊沿用，最有名的案例就是波斯灣戰爭與伊拉克戰爭期間，在撲克牌面印上伊拉克主要武器，或是必須全力追緝的政府要員，如伊拉克總統海珊。

▲▼美軍推出「解放軍武器撲克牌」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲美軍以前推出的是「伊拉克政府要員撲克牌」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

這次美軍推出的解放軍版撲克牌，列出了大陸獨立研發的自走榴彈炮、步兵戰車、反坦克飛彈，戰鬥工程車輛等武器系統。這些訓練撲克牌已經用於協助美軍士兵識別戰鬥車輛、武器裝備及其性能。

美國「Task & Purpose」及「美國科學家聯盟」（FAS）網站引述TRADOC發言人里德（Megan Reed）說法，指出美軍目前已有俄羅斯與解放軍的「撲克牌組」，伊朗與北韓系列裝備的牌組也將登場。未來每副牌組將印發3.3萬份，包括牌面及外包裝都可由阿兵哥自行下載使用。

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