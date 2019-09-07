私人飛機多性騷擾？「台灣最美空姐」揭內幕　曝處理方式

▲林巧評曾在威航服勤，現為私人商務機空服員。（圖／翻攝自林巧評IG）

記者張嘉晏／綜合報導

前威航空服員林巧評長相甜美，曾因為《綜藝玩很大》爆紅，不僅登上PTT表特版，還擄獲許多日本人的心，在推特、日網都掀起一陣熱議。林巧評近日也在Instagram上替網友揭開「私人商務飛機」的隱藏內幕，曝光大家所好奇的「有錢人性騷空姐」真相。

2016年威航結束營運後，林巧評轉為私人商務機的空服員，她日前回答網友問題表示，要成為商務機的空服員就像一般人找工作一樣，在人力網站上找就可以了，或是可藉由民航圈或普航圈的朋友介紹。

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▲林巧評長相甜美，擁有火辣身材 。（圖／翻攝自林巧評IG）

她還指出，要擔任私人飛機的空服員，最好都要有在民航飛過的經驗，因為私人飛機不會像民航一樣有3個月的地面訓練，如果有5年以上的空服員經驗更能加分。

至於大家常在電視電影中看到「有錢人在私人機上騷擾空姐」，她則表示「大家真的電視看太多了！」她透露其實有錢人搭飛機幾乎都是很有形象的，甚至還更怕空服員打擾到他們的隱私；她認為民航機的「怪奇物語」反而還比較多，因為實在有太多形形色色的客人了，不管是霸機、喝醉的她都遇過，「總之空服就是有一套處理方式，騷擾？！兇回去囉！吉他（告他）！」

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