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私人飛機多性騷擾？「台灣最美空姐」揭內幕　曝處理方式

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▲台灣3空姐紅到日本。（圖／翻攝自IG）

▲林巧評曾在威航服勤，現為私人商務機空服員。（圖／翻攝自林巧評IG）

記者張嘉晏／綜合報導

前威航空服員林巧評長相甜美，曾因為《綜藝玩很大》爆紅，不僅登上PTT表特版，還擄獲許多日本人的心，在推特、日網都掀起一陣熱議。林巧評近日也在Instagram上替網友揭開「私人商務飛機」的隱藏內幕，曝光大家所好奇的「有錢人性騷空姐」真相。

2016年威航結束營運後，林巧評轉為私人商務機的空服員，她日前回答網友問題表示，要成為商務機的空服員就像一般人找工作一樣，在人力網站上找就可以了，或是可藉由民航圈或普航圈的朋友介紹。

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▲▼ 空姐林巧評 。（圖／翻攝自林巧評IG）

▲林巧評長相甜美，擁有火辣身材 。（圖／翻攝自林巧評IG）

她還指出，要擔任私人飛機的空服員，最好都要有在民航飛過的經驗，因為私人飛機不會像民航一樣有3個月的地面訓練，如果有5年以上的空服員經驗更能加分。

至於大家常在電視電影中看到「有錢人在私人機上騷擾空姐」，她則表示「大家真的電視看太多了！」她透露其實有錢人搭飛機幾乎都是很有形象的，甚至還更怕空服員打擾到他們的隱私；她認為民航機的「怪奇物語」反而還比較多，因為實在有太多形形色色的客人了，不管是霸機、喝醉的她都遇過，「總之空服就是有一套處理方式，騷擾？！兇回去囉！吉他（告他）！」

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實在太多人私訊問我怎麼當商務機的空服員了，簡單回答一下……﻿ ﻿ Q. 如何考商務機的空服員？﻿ A. 就跟一般找工作一樣，104或網站上找~如果有民航圈跟普航圈同事介紹打聽也行 ﻿ Q. 沒有航空經驗可以嗎？﻿ A. 至少要在民航飛過比較好，具備緊急程序及裝備使用知識。因為這裡是差異訓練完直接上線，不像在民航會有個三個月地訓之類。 飛過五年以上有商務艙經驗則加分﻿ Q. 商務機或私人飛機一個月飛得多嗎？﻿ A. 不像民航一個月至少70小。商務機可能30~50小就很多，但如同我之前寫過雜事很多根本可磨練當特助，就工作經驗與能力上，商務機空服的經驗是很加分的，你的知識範圍不會只限於飛機裡了。﻿ ﻿ Q. 私人飛機會有騷擾嗎？﻿ A. 大家真的電視看太多有錢人搭飛機也是滿有形象的，他們才怕我們打擾他們隱私呢哈哈。 民航機還比較多怪奇物語，飛機上什麼客人都有，以前我在民航也遇過滋擾旅客，霸機旅客，喝醉旅客總之空服就是有一套處理方式，騷擾？！兇回去囉吉他！﻿ ﻿ Q. 最後關鍵，商務機薪水福利好嗎？﻿ A. 我只能說：普通啦…………因為工作真的很有挑戰，拿民航兩倍薪水都理所當然沒有開票跟ZED票實在也損失慘重。不過我的飛機航點都很不錯，也算能環遊世界了。﻿ ﻿ #能把我拍這麼高就是御用攝影師的訣竅了 #8公分高跟鞋是去歐洲必備 #不能讓歪國人把我們當小人

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