玲玲北上挾「低壓帶」！彭啟明：南高屏週末留意雷擊強降雨

▲週末全台天氣不穩定。（圖／記者李毓康攝）



記者蕭筠／綜合報導

過去2天因受玲玲颱風外圍環流影響，全台各地皆偶有陣雨，北部、東北部地區陣雨斷斷續續，再加上外圍雲系的雲帶移入，有時雨勢頗大，不過隨著玲玲颱風加速北上前進，帶動位於巴士海峽附近的對流雲系，週末全台各地也將迎來不穩定的天氣型態，尤其南高屏、西半部地區須留意對流移入時，會有雷擊等強降雨發生，提醒民眾外出記得帶傘。

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▲巴士海峽上有許多對流雲系。（圖／中央氣象局）

天氣風險公司總經理彭啟明分析指出，今（6）日隨著中颱玲玲逐漸北上，將帶動原劍魚颱風在巴士海峽到南海附近之低壓帶，所幸主要的對流雲系並非直接通過台灣，而是以散亂的區域接近，不過本週末全台各地天氣仍處於較不穩定的狀態，尤其南高屏至西半部地區，必須隨時警戒留意雷擊等強降雨。

▲今日全台仍受玲玲中颱外圍環流影響。（圖／中央氣象局）



▲週末南高屏、西半部地區要留意雷擊等強降雨。（圖／中央氣象局）



彭啟明表示，不穩定的天氣型態至下週一、二會明顯緩和，但仍受西南風影響，全台還是會有不穩定的降雨發展；另下週將迎來中秋假期，全台天氣相較本週會穩定一些，僅需留意午後熱對流發展；除外目前觀測菲律賓東方海面上有低壓發展狀況，預計中秋假期末會接近台灣附近海面，但因距離時間仍長、預測不確定性高，須至下週才會明朗。

另針對昨日生成的第15號颱風法西，彭啟明指出，法西目前位於台灣東方約3000公里海面上，朝著西北方向前進，預計週日將接近日本關東地區；中颱玲玲則將持續朝北前進，預計週六下半天從韓國西側通過並登陸北韓，提醒正在日本、韓國旅遊的民眾，行程恐怕會受到一定影響。