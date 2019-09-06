屍袋不斷湧入！巴哈馬還有數百人失蹤　政府警告居民：做好心理準備

▲巴哈馬當局警告，最終死亡人數恐增加至「難以想像」的程度，呼籲民眾做好心理準備。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

沿著美國東岸北上的颶風多利安（Hurricane Dorian）強度已經減弱，不過在日前遭到肆虐的巴哈馬，已知死亡人數已達到30人，且還有成百上千人失蹤，當地極缺乏冰櫃和屍袋。巴哈馬當局表示，死亡人數將進一步攀升，民眾應做好準備。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴哈馬當局目前仍在統整全國受災情況，預計死亡人數還會增加。巴哈馬旅遊與航空部部長吉布魯（Joy Jibrilu）表示，「實際上還有數百人失蹤，總人數可能高達上千人。」

▼巴哈馬機場幾乎被摧毀。（圖／達志影像／美聯社）



巴哈馬衛生部長桑德斯（Duane Sands）向當地廣播電臺表示，已經調用額外的屍袋、冷凍櫃和殯葬人員到受災嚴重的阿巴科（Abaco）地區支援。由於當地所有冰櫃都已經塞爆，當地僅有的4名殯葬人員不得不用化學防腐的方式保存遺體。

桑德斯表示，巴哈馬民眾必須做好心理準備，因為罹難者總數將會是「超乎想像，數字只會更高」。他說，目前最重要的事是盡快進行屍檢，確認罹難者的具體死因。

▼颶風多利安過境後，巴哈馬滿目瘡痍。（圖／路透）



另一方面，美國海岸防衛隊（USCG）表示，截至5日已經救出201名生還者，為巴哈馬民眾在這絕望時刻中，難得傳出的好消息。此外，國際工作小組也已經派遣飛機和直升機抵達遭受重創的北巴哈馬島嶼，為當地災民提供食物救濟。

巴哈馬總理明尼斯（Hubert Minnis）表示，儘管颶風多利安僅掠過巴哈馬群島中的一部份島嶼，但其強大威力仍造成「世代毀滅」。此外，巴哈馬唯一的國際機場也造風雨中遭嚴重破壞。

颶風多利安以顛峰強度「五級颶風」之姿吹襲巴哈馬，隨後沿美國佛羅里達州東岸一路北上，截至美東時間6日上午中心位置在北卡羅來納州外海，強度已經減弱為一級颶風，並首次登陸美國本土的哈特拉斯角（Cape Hatteras）海岬。

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▼巴哈馬總理用「世代毀滅」字眼形容此次風災。（圖／路透）

