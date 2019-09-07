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全美第3人吸食電子菸致死！　政府調查215名肺病患者：90天內有抽的快戒

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▲▼電子菸。（圖／達志影像／美聯社）

▲在釐清狀況以前，含有四氫大麻酚的電子菸產品應盡量遠離。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

印第安那州（Indiana）衛生部門週五（6日）證實，吸食電子菸已經引發數百名美國人生病，其中因肺部疾病惡化死亡的案例已經是第3例。當局目前正在進行小規模調查，未來規模將擴展至超過200人，這些生病的人吸食的電子菸當中，被檢驗出含有「四氫大麻酚」（THC），但是否有積極相關，還需進一步調查。

綜合外電報導，印第安那州通報的該起案例在週四（5日）經醫院證實，病患年紀已經超過18歲。衛生當局（ISDH）發布的新聞稿中指出，印第安那州正針對州內30起因吸食電子菸導致肺部受傷的案例進行調查，其中8人的病因已被證實有關聯；患者年齡層分布在16歲到29歲。

全國而言，各州通報案例總和目前約為215例，因此有更多的調查正在進行，但礙於相關隱私規範，當局不會再進一步透露病患情況。一名衛生官員指出，多起悲劇的發生正警告著人們不能再忽略，「我們都知道這些產品含有尼古丁，有容易讓人上癮，而通報的多起案例中，患者吸食的電子菸都含有四氫大麻酚，和一些商業產品中沒有的物質。在不清楚到底是哪些物質對人體造成傷害時，你還要用這種含有化學物質的產品的話，你就不會知道自己到底吸了什麼，被什麼所傷。」

官員指出，全美各地的患者都有呼吸道的問題，這也可以當作自我檢查的病兆，而患者們都因此需要急診（在美國，急診是較嚴重的問題）。他敦促大家若過去90天內有吸食電子菸，而且出現呼吸道症狀的話，立刻停止使用這些產品，最後是尋求醫療協助。

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