　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中美貿易爭端如同「美蘇冷戰」！談判恐持續10年　庫德洛：影響維持近百年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／路透）

▲庫德洛未透露10月初談判細節。（圖／路透）

記者張方瑀 ／綜合報導

中美貿易戰持續近18個月，10初將在華盛頓舉行高級別談判，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）指出，與中國的貿易爭端，可能要花上更久時間才能解決，就如同美蘇冷戰長達數十年，「如果需要10年，那就隨它去吧！」不過，庫洛德也說，若談判時間拉至10年，那麼長期的影響可能會維持50年至100年。

庫德洛7日在白宮外接受媒體訪問時表示，儘管美國與中國在貿易和智慧財產權的問題上，已經談判18個月，但就利害關係而言，18個月並不算長，可能會持續更久的時間，「我們必須把事情做好，如果這需要10年的時間，那就隨它去吧！」以美蘇冷戰為例，雙方也是長達數十年之後，才達到彼此都滿意的結果。

庫德洛表示，中美的爭端範圍非常大，從貿易、人權到國家安全，「從歷史的連續性來看，18個月根本不算太長。」不過他也強調，中美貿易戰與美蘇冷戰最大的不同在於，美國沒有要推翻中國的意思，最重要的是，美國希望中國能實現經濟改革，確實執行所有協議中的條款。

美中談判代表10月初會在華盛頓進行「第13輪」的高級別磋商，但庫德洛並未透露具體細節，也無法預測談判結果，「會談預計持續兩星期，沒有任何預設條件，也無法在這裡預測結果，只可以說，當中國代表團抵達華盛頓時，談判會非常熱絡。」

►中美貿易「第13輪」談判10月華府登場！陸商務部：力爭取得實質性進展
►打臉川普！　Fed研究證實「貿易戰」恐令全球產出損失26兆
►貿易戰僵局讓「美企已開始撤出中國」　中美商會：川普讓人困惑

ET快訊
一表看韓國瑜得罪的日本學者多大咖　劉世芳5提問：還有臉繼續選
韓國瑜珈老師要生了！只穿Bra「彎腰晃F級雪乳」一看：掉出來
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

衛星照曝光！颶風多利安毀滅肆虐巴哈馬　下一步襲加拿大

貫穿北韓！玲玲颱風午後登陸　金正恩罕見開防災會議投入兵力

額頭長GG？9歲布偶貓「花色太尷尬」無人認養　網友暖心捧紅：是天使！　

中美貿易爭端如同「美蘇冷戰」！談判恐持續10年　庫德洛：影響維持近百年

京急線事故釀1死33傷…連夜撤除殘破車廂　預計7日中午復駛

辛巴威總統宣布榮耀：前總統穆加比是「國家英雄」

全美第3人吸食電子煙致死！　政府調查215名肺病患者：90天內有抽的快戒

披薩外送員偷窺女子「炒飯」數個月　跪求跟她一起炒

Google防假新聞　1年半內違規內容觀看率減少80%

屍袋不斷湧入！巴哈馬還有數百人失蹤　政府警告居民：做好心理準備

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

【聲林之王2】EP3花絮 屁孩寫歌diss周湯豪 當眾道歉上演世紀大和解 老蕭、陶子讚Nick大器回應

信不用手機遭嗆「跩個屁呀」！　聯絡方式「留地址」：有緣的話會碰到

83歲「叭噗阿伯」冰蓋掉了！　泛淚沿街找...熱心網友1天找到

警察薯叔親自上銬被一秒掙脫 近距離魔術讓他「落下巴」嚇傻

衛星照曝光！颶風多利安毀滅肆虐巴哈馬　下一步襲加拿大

貫穿北韓！玲玲颱風午後登陸　金正恩罕見開防災會議投入兵力

額頭長GG？9歲布偶貓「花色太尷尬」無人認養　網友暖心捧紅：是天使！　

中美貿易爭端如同「美蘇冷戰」！談判恐持續10年　庫德洛：影響維持近百年

京急線事故釀1死33傷…連夜撤除殘破車廂　預計7日中午復駛

辛巴威總統宣布榮耀：前總統穆加比是「國家英雄」

全美第3人吸食電子煙致死！　政府調查215名肺病患者：90天內有抽的快戒

披薩外送員偷窺女子「炒飯」數個月　跪求跟她一起炒

Google防假新聞　1年半內違規內容觀看率減少80%

屍袋不斷湧入！巴哈馬還有數百人失蹤　政府警告居民：做好心理準備

《阿斯達年代記》3部今晚開播！「劇情懶人包」召喚記憶

台灣第4季人力需求位居亞洲第2　台商回流帶動4行業大舉徵才

賣房注意！大門漆這顏色再賺20萬　「禮服廚房」也能增值

終極版／玩到10月！「北台灣10大活動懶人包」點燈、拍美照都有

中職直播／紐維拉近況越來越好！瑞安拚對戰兄弟首勝

台17線口曳引車轉彎突踩煞車　載120片大玻璃掉滿地

華聞快遞／福建向台企推送外匯政策「升級包」　升級資本項目外匯試點

見梅克爾提中德合作　習近平：任何國家都不能獨善其身

跟進雙北！高雄宣導「超商、咖啡店、速食店」騎樓禁菸…12月開罰

王維中接手0.2局解危　重返海盜連2戰拿勝投

國際熱門新聞

超正22歲單親媽嘿咻12歲男！..

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

男偷窺女炒飯數月　求跟她一起炒

巴哈馬數百人失蹤　罹難數恐倍增

全美第3人吸食電子煙致死！

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸..

白色性奴　二戰時日本軍官專用

機師遲未現身　「專業乘客」自願..

新娘姊說婚禮隨便穿　她扮恐龍登..

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

74歲嬤停經30年　剖腹產雙胞..

米奇速食店亂竄「衝進油鍋」

紐約用白色箱子解決滿街鼠輩

男帶小三進家族事業　年給高薪：..

更多熱門

相關新聞

全美第3人吸食電子煙致死！

印第安那州（Indiana）衛生部門週五（6日）證實，吸食電子煙已經引發數百名美國人生病，其中因肺部疾病惡化死亡的案例已經是第3例。當局目前正在進行小規模調查，未來規模將擴展至超過200人，這些生病的人吸食的電子煙當中，被檢驗出含有「四氫大麻酚」（THC），但是否有積極相關，還需進一步調查。

美就業數據疲軟　幾乎篤定再降息

巴哈馬數百人失蹤　罹難數恐倍增

致命颶風襲美　風鈴竟換另款鈴聲

她釣到詭異觸手怪物　急PO網求助

關鍵字：

美中貿易戰美中貿易談判冷戰庫德洛Larry Kudlow北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

洪詩泳池自拍泳裝照

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

越南妹遭嫌矮又醜！暖男娶回去她超賢慧

情侶吃迴轉壽司！她被規定「只能吃10盤」氣炸

小時候偷阿嬤錢！長大後被阿嬤回應惹哭

超正22歲單親媽嘿咻12歲男！法官判緩刑

閨蜜婚禮當天放鳥！新娘傻：還想反炸我

7旬婦遭勒斃後被性侵　陸戰前隊員判無期

韓國瑜忘名片　沒給日本學者致詞

前科男Beetalk釣女大生…性侵2次曝噁心要求

她搭車一個動作　長輩嚇壞：妳坐

更多

最夯影音

更多

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面