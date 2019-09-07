「月球飛船二號」失聯！印度登月夢碎　莫迪緊擁淚崩科學家：為你們驕傲

▲印度「月球飛船二號」（Chandrayaan-2）。（圖／翻攝自ISRO）



記者張方瑀／綜合報導

印度歷史性的登月疑似失敗，印度太空研究組織（ISRO）表示，「月球飛船二號」（Chandrayaan-2）準備在當地時間7日凌晨1點55分登陸時，在距離月球表面2.1公里處失去訊號。當時人在任務控制室的總理莫迪（Narendra Modi），隨後也在推特上表示，「我們仍舊保持希望，會繼續努力推進太空計畫。」並在離開控制室時，緊緊擁抱因任務失敗崩潰痛哭的ISRO主任席萬（K. Sivan）。

This is how a true leader uplifts his team through unstinted support and warmth!

Salute to PM @narendramodI Ji #Chandrayaan2 pic.twitter.com/Hx8OMIiHrY — Sunil Deodhar (@Sunil_Deodhar) September 7, 2019

「月球飛船二號」7月23日從在安德拉省（Andhra Pradesh ）斯利哈里柯塔（Sriharikota）太空中心成功發射，原本預定9月7日？凌晨在月球南極登陸，結果卻在離月球表面2.1公里的地方斷訊，目前無法確認任務是否成功。印度太空研究組織將這次的登陸過程稱為「15分鐘恐怖行動」，足以證實完美著陸有多困難。

What a moment! @narendramodi hugging teary eyed @isro Chairman Dr K Sivan and consoling him #Chandrayaan2 pic.twitter.com/Cu6oGjRjkV — Nagarjun Dwarakanath (@nagarjund) September 7, 2019

當時也在任務控制室的總理莫迪，事後在推特表示，生活有起有落，他肯定整個太空中心對印度的貢獻，僅是讓太空梭接近月球，就已經是個不小的成就，「感謝所有科學家，印度為你們感到驕傲，我們仍舊充滿希望，會繼續推進太空計畫。」

▲ISRO科學家觀看登陸直播。（圖／路透）



席萬表示，「月球飛船二號」印度有史以來進行過最複雜的太空任務，總經費約1億4000萬美元。「月球飛船二號」原定在月球南極附近兩個隕石坑之間的月表登陸，席萬說，這是個還沒有人探索過的位置。若此次登月任務成功，印度將成為繼美國、前蘇聯和中國之後，全球第4個登月的國家。

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