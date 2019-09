「月球飛船二號」失聯！印度登月夢碎　莫迪緊擁淚崩科學家：為你們驕傲

▲印度「月球飛船二號」(Chandrayaan-2)。(圖/翻攝自ISRO)



記者張方瑀/綜合報導

印度歷史性的登月疑似失敗,印度太空研究組織(ISRO)表示,「月球飛船二號」(Chandrayaan-2)準備在當地時間7日凌晨1點55分登陸時,在距離月球表面2.1公里處失去訊號。當時人在任務控制室的總理莫迪(Narendra Modi),隨後也在推特上表示,「我們仍舊保持希望,會繼續努力推進太空計畫。」並在離開控制室時,緊緊擁抱因任務失敗崩潰痛哭的ISRO主任席萬(K. Sivan)。

This is how a true leader uplifts his team through unstinted support and warmth!

Salute to PM @narendramodI Ji #Chandrayaan2 pic.twitter.com/Hx8OMIiHrY