印度「月球飛船二號」失聯　胡錫進：一點也不可笑，反應也挺大氣的

▲印度「月球飛船二號」（Chandrayaan-2）。（圖／翻攝自ISRO）



記者邱茀濱／綜合報導

印度太空研究組織（ISRO）表示，「月球飛船二號」（Chandrayaan-2）在距離月球表面2.1公里處失去訊號。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進7日對此表示，印度投入很大力量展開航天技術的領域，「一點也不可笑」，月球飛船二號出了那麼大事故，總理莫迪勉勵了科學家們，輿論能夠在第一時間較平靜的接受這個現實，「我覺得印度這方面的表現還是相當大氣的。」

據悉，「月球飛船二號」7月23日從在安德拉省（Andhra Pradesh ）斯利哈里柯塔（Sriharikota）太空中心成功發射，原本預定9月7日在月球南極登陸，結果卻在離月球表面2.1公里的地方斷訊，目前無法確認任務是否成功。

當時也在任務控制室的總理莫迪，事後在推特表示，生活有起有落，他肯定整個太空中心對印度的貢獻，僅是讓太空梭接近月球，就已經是個不小的成就，「感謝所有科學家，印度為你們感到驕傲，我們仍舊充滿希望，會繼續推進太空計畫。」

▲ISRO科學家觀看登陸直播。（圖／路透）



胡錫進7日晚間在微博上發文指出，「月球飛船二號」失聯，是相當嚴重的事故，將會對印度航天計劃造成不小的衝擊，「好在是無人飛行器」。但是他看到大陸國內一些網友的嘲諷評論，他則認為「如果中國探月計畫出現類似的事故，印度互聯網上或者美國互聯網上挖苦的聲音大概同樣少不了，大家對此都不要介意。」

胡錫進表示，印度的航天技術雖與美俄中有一定距離，但是它投入很大力量開展這個領域的探索，一點也不可笑，反而反映了印度作為一個大國的抱負，體現了這個國家的戰略遠見。他強調，「出了『月船2號』失聯這麼大的事故，印度總理莫迪勉勵了科學家們，輿論能夠在第一時間比較平靜的接受這個現實，我覺得印度這方面的表現還是相當大氣的。印度社會在關鍵的國家利益上有這麼高的共識，值得刮目相看。」

最後，他還說，「國家競爭仍是當代國際競爭的主線，大國必須在戰略性的技術領域保持強烈的進取心，把它和民生建設有機結合起來。無論美國還是印度的例子都在告訴我們這個道理。」

▲胡錫進說印度的反應挺大氣。（圖／翻攝胡錫進微博）