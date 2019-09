非法經營！印度煙火工廠爆炸23死30傷　周邊建築倒塌、窗玻璃碎裂

▲救援人員來到現場。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

印度旁遮普省(Punjab)古爾達斯普爾(Gurdaspur)一處煙火工廠當地時間4日下午4時許發生爆炸,火勢帶來的事故造成至少23人死亡,起碼30人受傷。由於爆炸威力強大,就連工廠周邊3到4棟的建築物都倒塌,1公里以外大樓的窗玻璃也碎裂。

據了解,發生爆炸的煙火工廠是3層樓的建築,詳細地點位於巴塔拉(Batala),這裡平時製造、儲存宗教所用的煙火,受損的除了大樓,還包括附近的汽車與腳踏車。當地人抱怨,煙火工廠多年來一直非法經營。

旁遮普省警方表示,可能還有幾人受困瓦礫,當局正在進行救援活動,至於爆炸的詳細原因還不清楚。旁遮普省省長辛赫(Amarinder Singh)也透過推特表達哀悼,對於這起事件感到震驚與悲痛。

Punjab CM @capt_amarinder orders magisterial inquiry into blast at a firecracker factory in #Batala, which claims 23 lives. pic.twitter.com/yUM3d8ikvu