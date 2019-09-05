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非法經營！印度煙火工廠爆炸23死30傷　周邊建築倒塌、窗玻璃碎裂

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▲▼印度旁遮普省（Punjab）古爾達斯普爾（Gurdaspur）一處煙火工廠發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲救援人員來到現場。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

印度旁遮普省（Punjab）古爾達斯普爾（Gurdaspur）一處煙火工廠當地時間4日下午4時許發生爆炸，火勢帶來的事故造成至少23人死亡，起碼30人受傷。由於爆炸威力強大，就連工廠周邊3到4棟的建築物都倒塌，1公里以外大樓的窗玻璃也碎裂。

據了解，發生爆炸的煙火工廠是3層樓的建築，詳細地點位於巴塔拉（Batala），這裡平時製造、儲存宗教所用的煙火，受損的除了大樓，還包括附近的汽車與腳踏車。當地人抱怨，煙火工廠多年來一直非法經營。

旁遮普省警方表示，可能還有幾人受困瓦礫，當局正在進行救援活動，至於爆炸的詳細原因還不清楚。旁遮普省省長辛赫（Amarinder Singh）也透過推特表達哀悼，對於這起事件感到震驚與悲痛。

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