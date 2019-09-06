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中選會公告鄭秀玲遞補公文　高潞．以用遭註銷立委資格

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▲▼高潞以用記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委高潞．以用。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委高潞．以用助理涉利用職務之便申請經濟部補助，違反利益迴避原則，經時代力量紀律委員認定嚴重打擊政黨形象及聲譽，3日確定開除黨籍。中選會5日晚間也公告第9屆不分區立法委員遞補當選人名單，確定將由台大教授鄭秀玲遞補時代力量不分區立委，其任期至第9屆立法委員任期屆滿之日為止。

時代力量仲裁委員會3日針對高潞．以用黨籍一案作出決議，「維持紀律委員會原裁決，予以除名。」時代力量發言人陳志明下午開記者會說明高潞遭除名判決，他表示仲裁委員是由時代力量以外、社會上有名望的人士組成的，在社會名望及法律上皆有其專業性，高潞以用對自己權益仍有相當疑慮，可尋求外部救濟。

依照中選會公告，依據中華民國憲法增修條文第4條、《公職人員選舉罷免法》第73條第2項至第5項規定，公告全國不分區及僑居國外國民選出之第9屆立法委員遞補當選人名單，將由時代力量之鄭秀玲遞補當選之立法委員，其任期至第9屆立法委員任期屆滿之日為止。

高潞．以用助理，涉利用職務之便申請經濟部補助，違反利益迴避原則，遭時代力量祭出除名處分；高潞．以用為求保住黨籍、不分區立委資格，8月11日到法院聲請假處分。不過北院認為時代力量仲裁委員會尚未做成決定，高潞．以用黨籍仍存在，並無受判決保護之必要，駁回告訴。

耐人尋味的是，高潞．以用3日遭到開除黨籍後，4日一早便現身前立法院長王金平辦公室，她否認是前來拜訪王金平，強調「我目前還是立法委員，當然就是在我還是任內的情況下，我還是持續做應該做的工作」。不過她也批評時力「在沒有行為的情況下，做出這樣的黨紀處分有失公允」，自己仍會繼續尋求黨外救濟爭取相關權利。

▼中選會公告鄭秀玲立委遞補名單。（圖／取自中選會網站）

▲▼中選會公告鄭秀玲立委遞補名單。（圖／取自中選會網站）

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