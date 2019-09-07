Google防假新聞　1年半內違規內容觀看率減少80%

▲Google致力於保有開放式平台的吸引力。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

Google昨(5)日在官方部落格宣布，不僅加強在移除違規的內容，更優化用戶搜尋時顯示的資訊，並將獎勵符合資格的創作者與演出者，保有開放式平台的吸引力。另外，曾有歧視爭議的「仇恨言論處理政策」在今年也推出新版，是政策上的一項重大變革。

Google表示，移除違規內容必須適當拿捏界線，近年來對這項任務投注的資源飛快成長，在過去18個月內，因違規被移除的影片觀看數減少了80%。

Google特地成立一個團隊，負責逐條審查政策以確保能順應趨勢，希望不僅保有創作者自由表達的權利，又可以維護社群安全，不損及YouTube的開放性。

但在今年8月，來自華盛頓大學（University of Washington，UW）、卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University，CMU）與艾倫人工智慧研究所（Allen Institute for Artificial Intelligence）的研究員，在義大利佛羅倫斯所舉辦的國際計算語言學大會上發表一篇研究，他們表示，Google與其母公司底下一間子公司研發的這項人工智慧，常把非裔美國方言當作遏獨言論。

另外，在2015年時，Google底下一個用來搜尋照片的功能，曾將非裔美國人標記為大猩猩。2018年，另一個把人們自拍照及熱門藝術作品湊對的功能，將非裔美國人士連結一幅描繪奴隸的作品。

Google則指出，「新版仇恨言論處理政策」是一項重大變革，花費數個月的時間謹慎擬定內容。隨著小組成員根據新政策審查，機器偵測技術的性能也同步改進。