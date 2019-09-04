Android 10登場！使用前你應該要知道10件事

▲在使用Android 10前，你應該要知道10件事。（圖／取自Google官方部落格）

記者邱倢芯／綜合報導

Android 10隆重登場！在這個版本中，Google將重點擺在可協助使用者輕鬆完成生活大小事的各項功能。這些功能採用裝置內建的機器學習技術，可支援折疊式裝置和5G等新技術。

在此同時，Google在Android 10針對隱私權與安全性加入了近50項新功能和功能異動，以保護使用者資料、提升資訊公開度，並讓使用者可進一步控管自己的資料。

Android 10的10大特色，主要圍繞在創新、安全與隱私、數位健康等三大主 題：

智慧回覆(Smart Reply)：這項功能將提供操作建議。舉例來說，假設有人透過訊息傳送地址或YouTube影片給使用者，系統就會提示使用者以Google地圖規劃前往該地址的路線，或是使用YouTube開啟影片，使用者不用自行複製及貼上這些資訊。

此外，智慧回覆功能可支援所有使用者喜愛的訊息應用程式。不過要注意的是，此功能中文版目前尚未推出。

深色主題： Google歡迎大家開啟「黑暗面」。使用者可為整支手機或特定應用程式(例如Chrome、Google相簿和Google日曆)啟用深色模式，藉此減輕眼睛的負擔並 降低手機耗電量。

手勢操作系統新功能：這項功能可讓搭載大型無邊框螢幕的裝置發揮最大效用。啟用這項功能後，只要用手指在螢幕上滑動，就能返回上一個畫面、開啟主螢幕及迅速切換工作。

即時字幕(Live Caption)：使用者可針對任何應用程式中的影片、Podcast、語音訊息自動產生字幕，即使是自己錄製的內容也沒問題。即時字幕功能將於今年秋季首先在Pixel裝置推出。

位置分享：使用者可以選擇只在使用應用程式時與應用程式分享位置資料。如果應用程式在使用者未主動使用時存取位置資訊，系統也會發出提醒，讓使用者決定是否要繼續分享位置資訊。

「設定」新增「隱私權」：此一功能方便使用者在同一處查看「網路和應用程式活動」、「廣告設定」等重要控制項。

Google Play更新：Google更新了Google Play系統，現在Google Play可將重要的安全性和隱私權修正程式傳送至使用者手機，方式與應用程式更新相同。這樣一來，使用者就能在第一時 間取得修正程式，不必等待完整的作業系統更新。

訊息通知：Android 10可讓使用者進一步控管通知的顯示位置和顯示時機。只要將通知標示為「無聲」，這類通知就不會發出音效，也不會顯示在螢幕鎖定畫面上，想在何時收到通知完全由使用者決定。

Family Link：從現在起，所有搭載Android 9或10的裝置都會內建 Family Link，方便家長直接透過「數位健康」為子女設定數位裝置基本使用規則，例如每日螢幕使用時間限制、裝置休息時間、在特定應用程式中的使用時間限制等。此外，家長還能夠查看兒童在裝備安裝的應用程式及使用情況。

專注模式：想掌握各項資訊，卻不想受到干擾嗎？使用者可以在專注模式中選取認為會造成干擾的應用程式(例如電子郵件或新聞)，並將這些應用程式設為靜音，直到退出「專注模式」為止。

不過這項功能仍在測試階段，如果有興趣要試用這項測試版功能的使用者，歡迎前往官網中註冊。

除了上述的10項功能外，Android 10還提供了許多其他功能，包括：全新企業功能，讓使用者針對個人設定檔和工作資料夾使用不同的鍵盤；針對特定網站設定應用程式計時器，讓使用者妥善控管自己的網頁瀏覽時間；全新的多元性別表情符號；直接將音訊串流至助聽器裝置的支援功能。



Android 10 將開始陸續推送到Pixel用戶手機中。預計在今年內也將與其他合作夥伴共同推出Android 10裝置，或是將現有裝置升級至Android 10。