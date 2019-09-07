不小心就變成小三？87%女孩沒發現的「隱渣」手段　10大線索揪出枕邊的渣男

▲妳真的了解妳的枕邊人嗎？有87%的小三不知道自己正在介入他人的感情，這10個線索讓渣男原形畢露，女孩們雷達開起來。（圖／取自PIXABAY，下同）

記者張惠媛／綜合報導

前陣子突然流行起一個詞「甘蔗男」，乍聽不知所以，說文解字之後終於了解，原來甘蔗男意指「吃起來很甜，最後全是渣」，是進階版渣男的代稱，專門指那種曖昧期或是熱戀期百般體貼，說甜言蜜語從不嘴軟、甜到妳的心坎裡，追到手、交往一陣子之後才顯露真面目，對妳越來越不珍惜的男人，就像甘蔗一樣，嚼最後只剩下滿口沒有味道的甘蔗渣。甘蔗男比起一般的渣男來說更加難防，因為需要一段時間才能發現他的真實樣貌，甜言蜜語說得勤、在妳面前表現總是接近滿分，但這些卻是他的「隱渣」手法之一，許多甘蔗男甚至還隱瞞自己已有女友或家室的事實，世間多情女子常常因此而不小心陷入難解的三角習題，發現時已經難以自拔，還要背負小三的罪名。

DailyView網路溫度計就進行了《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，結果顯示有87%的小三完全沒有發現自已已經介入他人感情，以下10個線索可能就是他的隱渣手法，女孩們雷達開起來，觀察妳的枕邊人有沒有流露出蛛絲馬跡，趁早斬斷爛桃花，放生甘蔗男！

第10名：東西不能放他家

去他家過夜卻什麼東西都不能放在他家，每次都大包小包像是要去旅行一樣嗎？如果是這樣的話合理推測妳其實是小三，因為他怕被正宮發現所以家裡才不能出現別的女人的物品啊，為了不讓自己留下偷腥證據，當然要用盡一切的說法，都只是為了不讓妳把東西放在他家。

第9名：約會地點不是摩鐵就是妳家或他家

只有地下戀情才「見不得光」，如果他每次約妳都是去摩鐵，或是妳家跟他家，那可要有警覺了，妳可能只是他空虛寂寞的陪伴而已。

第8名：不在妳面前解鎖手機或傳訊息

他很少在妳面前解鎖手機？而且他的手機螢幕幾乎都朝下蓋著，妳從來沒有看到過他的訊息內容嗎？這可能是一個警報，因為他正在降低偷吃被發現的風險，通常有第三者的渣男，都會非常注意，避免在小三或正宮前使用手機，以免訊息內容不小心被看見會揭露他的渣男行徑。

第7名：社群軟體沒互動，不給打卡

總說自己不常用臉書、IG，甚至也不願意讓妳PO照打卡，這時女孩們心中的警報器應該早就警鈴大作，如果妳的他真的那麼坦蕩蕩，為什麼要拒絕何照或打卡的要求呢？

第6名：重要節日剛好都有事

雖然現代人工作忙碌指數相當高，但妳的他次次都「在開會」、「突然要加班」、「臨時要出差」，這也未免太巧了吧！合理懷疑是要陪正宮，只好放妳一個人過節。

第5名：來電暱稱超路人

妳在他手機裡的來電暱稱完全看不出妳是他的誰嗎？那麼他可能已經有一個真正的「寶貝」或是「老婆」了，所以妳在他的手機裡才只能是路人甲。

第4名：從沒見過他的家人跟朋友

結婚不是兩個人的事，是兩個家庭的事，就算是交往，一定也會出席幾次對方的朋友聚會吧，如果妳從來沒有見過他的家人或是好友，他從未將妳正式介紹給身邊的人認識，那麼妳可能要做好心理準備，他或許並不想和妳有結果。

第3名：貼心準備驚喜他卻暴怒



雖然不是絕對，但是通常心虛的人都很討厭驚喜，因為超出他們可以控制的範圍，不是怕被妳發現什麼，就是怕被別人發現什麼，尤其是當他出現「見笑轉生氣」的反應時，女孩們可要注意了。

第2名：找妳的時間很極端，不是超臨時就是超規律

如果妳是小三，那對渣男來說，妳就只是排解他的寂寞而已，在這樣的前提之下，他找妳的時間可能會出現很極端的狀況，可能會超規律，因為他每天都只有固定的時間是自己一個人，另一個就是超臨時，這可能表示這時間正宮剛好不在身邊，他才有空找妳，好好觀察一下手機來電的狀況吧。

第1名：常常搞失蹤

如果談戀愛的時候妳發現他常常突然出現或突然失蹤，那麼有很高的機率顯示妳已經介入別人的感情啦！為了不讓正宮起疑，他當然只有在正宮不會發現的時間才能出現在妳面前，如果已經到了這個程度，就勇敢放手吧。

看完以上的線索，女孩們也別太神經質，關係中的狀況只有當事人才清楚，如果有所懷疑，不妨花點時間觀察跟溝通，倘若真的發現自己已經成為小三，那麼就趕快跟梁靜茹借點勇氣，對他說聲「分手快樂」然後頭也不回地走出他的生命！