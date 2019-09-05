渣男去見女網友！她機場狠棄「3個月兒子」去追愛...淚：就是不想讓他走　

▲女子將男嬰交給餐廳員工 。（圖／翻攝自微博，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

山東濟南的佩佩（化名）與男友交往2年，兩人育有3個月大的兒子，但近日她卻發現，另一半要去廈門約見女網友，憤怒的佩佩帶著男嬰來到機場，將兒子遺棄在一家餐廳後，自己乘坐飛機「去追愛」。事後，佩佩說，當時一時著急，沒想過後果，「就是不想讓他（男友）走，要是他把我和孩子撇下了怎麽辦？」

▲機場工作人員和民警試圖安撫男嬰情緒。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發於晚間9點多，佩佩抱著3個月大的男嬰，來到濟南機場一家餐廳，稱自己要辦理登機手續，讓店員幫忙顧一下兒子。然而孩子媽媽離開20分鐘都沒回來，這讓店員有不好的預感，立即出去找人，但都一無所獲。

面對不停哭泣的男嬰，一位還在哺乳期的工作人員直接將他抱起，走去辦公室親自哺乳，這才安撫了小孩的情緒。警方接到報案後兵分兩路，一路負責尋找孩子媽媽，一路負責安置嬰兒，將其送到醫院進行身體檢查。

▲小男嬰折騰一晚後，足足睡了一上午 。

透過調閱監視器和翻查機場記錄，民警找到了佩佩的蹤跡，意外的是，她竟然和一名男子登上飛往廈門的飛機。在警方的勸說下，佩佩隔天早上回到濟南，看到兒子時忍不住落淚。她表示，自己一登機就開始後悔，在飛機上哭了一路，一晚上都沒有睡覺。

▼佩佩跟著男友飛去了廈門 。

佩佩透露，自己和孩子父親相處兩年了，但礙於家人的反對，就一直沒領結婚証書，事發當日，男友不僅要到廈門見女網友，還把所有的錢都帶走了，這才一怒之下棄嬰尋男友，「就是不想讓他走，要是他把我和孩子撇下了怎麽辦？」

此事引起網友眾怒，紛紛斥資「什麼父母啊？這爸也是幼稚的很」、「父母反對還是有原因的，兩人對孩子都沒有盡心，尤其是男的」、「這樣的男人怎麼值得丟下孩子去追？」、「孩子最可憐，哎」。

▼孩子母親事後後悔的落淚。（圖／翻攝自微博）