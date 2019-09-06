「等日本人25分鐘」被罵爆！韓國瑜晚間開直播澄清…網友戰翻了

▲韓國瑜參加日本學界拜會。（圖／記者賴君欣攝）



記者柯振中、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜6日說出「等日本人25分鐘」的言論後，立刻遭到東京大學學者打臉。對此，韓國瑜晚間開直播回應，這件事是重大的誤會，「日本學者完全沒有遲到之外，我還對他們有點不好意思。」不過，言論出現後，網友反應相當不同，有人認為，「唯一支持韓市長，9/8三重見」；也有人說，「說一句道歉很難嗎？」

韓國瑜原定6日上午11點20分與日本學者會面，但雙方11點36分才出現在會議廳，讓眾人猜測「市長不會又遲到了吧？」對此，韓國瑜則說，自己這次相當準時，還等了日本人25分鐘。

▼韓國瑜說，自己沒有遲到，反而還等日本人25分鐘。（圖／記者賴君欣攝）



對於韓國瑜的說法，東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博則出面打臉，團隊今天準時到了鳳山附近的捷運站，卻臨時被通知「地點是換成四維行政中心」，他們才趕忙搭計程車過去。

松田康博在臉書指出，韓市長早就知道聯絡出了問題，因此在會面時連忙說「抱歉，我們聯絡不順暢」，沒想到會後訪問時，竟向媒體說出「我等日本人等了25分鐘」、「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓」、「我完全不介意」等言論，讓他相當無奈，「我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風。特此澄清事實。」

▼松田康博無奈在臉書上澄清。（圖／翻攝自松田康博臉書）



松田康博的貼文出現後，許多人開始在下面洗版道歉，向他稱「身為台灣人要向你們道歉，對不起」。

對此，韓國瑜晚間開直播說明，由於上次的佛光山事件，讓他引以為戒，知道今天有10位日本學者來高雄拜訪後，他特地「提早到」，以免拜訪的學者又要等候，「日本這些學者完全沒有遲到，這一點最重要，他們是很守時的！」

韓國瑜說到，市府通知的聯絡地點為「鳳山辦公室」，但實際開會地點則是在「四維辦公室」，「所以日本學者跑到鳳山辦公室去，發現地點轉換，所以他們又搭了計程車再趕過來。」

▼韓國瑜說，日本人完全沒有遲到，是市府通知錯誤。（圖／記者賴君欣攝）



韓國瑜最後說明，媒體報導「日本人遲到」是重大的誤會，自己對日本人感到有點不好意思，「希望這次的小插曲，不要造成彼此心中，尤其是日方的學者，心裡面覺得不愉快，這樣子我個人就很不好意思了。」

韓國瑜直播時，有網友在下面留言力挺，「市長辛苦了」、「市長加油」、「唯一支持韓國瑜」、「團隊交代不清楚」、「請求調整市府的人事，連基本的事物都做不好」、「唯一支持韓市長，9/8三重見」。

不過，也有人回應，「好丟臉」、「說謊成性！繼續認證」、「丟臉丟到日本去，也不簡單啦」、「少說多做很難，都你自己在自爆」、「真的不要解釋，臨時換場地就很失禮」、「說一個謊，然後拿好多謊來圓，我看到人的底線」、「說一句道歉很難嗎」。

▼韓國瑜直播的過程中，網友互相罵成一團。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

