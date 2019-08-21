反對蔡英文改制水利會　水利會長黃金春仍力挺小英守護台灣

▲桃園農田水利會長黃金春主持水利人運動大會。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園農田水利會慶創會百週年，舉辦水利員工及基層人員運動大會，21日於桃園巨蛋體館隆重登場。應邀致詞的國民黨籍前會長李總集怒轟蔡政府改制水利會，是不重視水利人權益；民進黨籍會長黃金春雖不認同蔡政府改制水利會，但卻表示，2020總統大選大家要支持小英連任，守護台灣。

▲市長鄭文燦再忙，都要出席水利會活動。（圖／記者楊淑媛攝）

對水利農友相當重視的市長鄭文燦，21日唯一的公開行程，是出席水利會運動大會。鄭文燦表示，桃園農田水利會創會100週年，見證了桃園從農業社會轉型為工業社會的發展過程，期盼水利人運動大會、聯繫情誼，也祝福桃園農田水利會永續經營，未來能夠發展得更好。

▲日本南薩土地改良區姐妹會專程來台參與。（圖／記者楊淑媛攝）

水利會總幹事黃金德指出，該會今年慶創會百週年的運動大會，特別邀請日本南薩土地改良區姐妹會參與，理事長東孝一郎專程組團一行21人來臺參加，以示重視台日兩國情誼。因此，今天的運動大會除有日本姐妹會出席，還有本會會務委員、各工作站水利小組長、班長暨桃園農田水利研究發展基金會全體員工，並委由桃園市退休老師劉允升、鄧光、鄭清富等三位老師領軍組成30名裁判團，預計參加人數1,600人。

▲為百年水利會慶生，場面溫馨。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園農田水利會指出，水利人的運動大會，籌辦不易，上一次舉辦是6年前慶桃園大圳通水90年，期透過運動競賽，展現團隊合作精神。運動大會結束後的聯誼餐會，千名水利人亦同為百年水利會慶生，場面溫馨。