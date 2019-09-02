「42秒KO」前世界冠軍！她爆冷奪中國首座UFC后冠　興奮吼：記住我！

▲ 2019年8月31日，張偉麗成為終極格鬥冠軍賽（UFC）新世界冠軍後，興奮地把國旗披在背上。（圖／CFP）



實習記者許祐誠／綜合報導

中國綜合格鬥家張偉麗31日於終極格鬥冠軍賽（UFC）中，只耗費短短的42秒，爆冷KO現役草量級（strawweight）冠軍的巴西選手安德拉德（Jessica Andrade），奪下中國史上第一座UFC的后冠，也創下此量級第二快KO的亮眼成績。賽後，張偉麗接受CNN採訪時也興奮地表示，「我為此刻感到高興，我叫張瑋麗，我來自中國，記住我！」

根據報導，冠軍賽當時在深圳世界大學運動會體育中心內舉行，張瑋麗在比賽一開始後，立刻向對手發動猛烈攻勢，先來一記右勾拳擊中對手下巴，迫使對手陷入防守劣勢，接著又使出一連串肘擊、膝擊頂中對方臉部，再以強勢的猛拳攻向對手，獲得技術性擊倒（T.K.O.）勝利，成為UFC的新世界冠軍。成功奪下后冠的她，也興奮地在台上側翻慶祝勝利。

Zhang Weili (20-1)

- Unbeaten since her pro debut (4-0 in the UFC)

- Former Kunlun Fight champ and first UFC champ from East Asia

- 17 career finishes / 11 first-round finishes / 10 knockouts

- Starched Jéssica Andrade in 42 seconds!



This woman is something else. pic.twitter.com/7t9wzTXOGY — Kyle Johnson (@VonPreux) August 31, 2019

賽後，她也透過媒體喊話，她很開心可以代表中國和世界各國的女性，「我很高興也很努力地獲得這個平台，我希望透過自己的個性，藉此激勵下一代的年輕女性們，更勇敢地去追求她們的夢想，不只是中國的女性，而是全世界。」

根據《新浪網》報導，張偉麗自從進入UFC之後，不斷地在創造歷史，僅利用3場比賽即闖入10強，獲得挑戰總冠軍的機會，也打破外界對於她實力的質疑。回顧比賽內容，即使面對對手堪稱能一拳KO對手、還能使出擊敗前世界冠軍的絕招「旱地拔蔥」，張偉麗不但沒有自亂陣腳，或是退縮失去信心，反而用實際行動向世界證明自己，在一分鐘內擊敗對手。

▼ 張偉麗毫不畏懼世界冠軍的猛烈攻勢，反而冷靜地使出膝擊、踢擊反擊對手。（圖／CFP）