「42秒KO」前世界冠軍！她爆冷奪中國首座UFC后冠　興奮吼：記住我！

▲ 2019年8月31日,張偉麗成為終極格鬥冠軍賽(UFC)新世界冠軍後,興奮地把國旗披在背上。(圖/CFP)



實習記者許祐誠/綜合報導

中國綜合格鬥家張偉麗31日於終極格鬥冠軍賽(UFC)中,只耗費短短的42秒,爆冷KO現役草量級(strawweight)冠軍的巴西選手安德拉德(Jessica Andrade),奪下中國史上第一座UFC的后冠,也創下此量級第二快KO的亮眼成績。賽後,張偉麗接受CNN採訪時也興奮地表示,「我為此刻感到高興,我叫張瑋麗,我來自中國,記住我!」

根據報導,冠軍賽當時在深圳世界大學運動會體育中心內舉行,張瑋麗在比賽一開始後,立刻向對手發動猛烈攻勢,先來一記右勾拳擊中對手下巴,迫使對手陷入防守劣勢,接著又使出一連串肘擊、膝擊頂中對方臉部,再以強勢的猛拳攻向對手,獲得技術性擊倒(T.K.O.)勝利,成為UFC的新世界冠軍。成功奪下后冠的她,也興奮地在台上側翻慶祝勝利。

Zhang Weili (20-1)

- Unbeaten since her pro debut (4-0 in the UFC)

- Former Kunlun Fight champ and first UFC champ from East Asia

- 17 career finishes / 11 first-round finishes / 10 knockouts

- Starched Jéssica Andrade in 42 seconds!



This woman is something else. pic.twitter.com/7t9wzTXOGY