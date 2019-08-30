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史上最強麻將AI人工智慧！　微軟開發Suphx超級鳳凰...實力超越頂級人類選手

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專訪／微軟全球執行副總裁沈向洋談 AI 的下一步(圖／記者洪聖壹攝)

▲微軟全球執行副總裁沈向洋。(圖／記者洪聖壹攝)

財經中心／綜合報導

史上最強麻將AI來囉！微軟全球執行副總裁沈向洋，昨（29）日在世界人工智能大會宣布，微軟亞洲研究院開發了麻將 AI系統Suphx（超級鳳凰），是首個在國際知名的專業麻將平台「天鳳」上榮升十段的AI系統，是史上最強麻將AI，它的實力已經超過了公開比賽中頂級人類選手的平均水平。

「天鳳」平台因其完善的規則、專業的段位升級系統，吸引了全球近 33 萬名麻將玩家，其中彙集了大量專業選手。 而微軟的Suphx在天鳳的公開房間「特上房」與人類選手進行了超過5000場對戰，獲得「特上房」 最高段位十段。

微軟表示，Suphx的風格自成一派，其穩定段位領先另外兩個知名麻將AI系統2個段位以上，並且超越頂尖人類選手在該房間的平均水準1個段位以上。

沈向洋說，麻將游戲的特別之處在於，遊戲具有非常高的複雜度和更加豐富的隱藏信息，因此麻將AI的難度更高，微軟亞洲研究院創造出的麻將AI可以有效處理麻將中的高度不確定性，在對戰中的表現出類似人類的直覺，如預測、推理、決策以及大局意識。

沈向洋表示，在過去幾年中，人工智能技術的發展速度遠遠超出了我們從前的想像，從計算機視覺到語音識別，再到自然語言理解，包括機器閱讀和機器翻譯，甚至對話式人工智能都逐步接近人類水平，在很多的遊戲方面也都在逐漸接近甚至超越人類水平。

此外，沈向洋表示，未來將推出的每一個人工智能產品，都要經過人工智能道德倫理審查，也積極建議政府推動相關法律法規的建立和完善。

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