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Skype為果粉打造訊息、影音新功能　還可分割聊天介面

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▲Skype推Mac,iOS訊息、影音新功能。（圖／取自skype官網）

▲Skype推Mac,iOS訊息草稿新功能，圖點開放大。（圖／取自skype官網）

記者趙正瑋／綜合報導

微軟（Microsoft）在29日於iOS和Mac推出Skype應用程式的新功能，包括支援訊息草稿、書籤等，其中郵件草稿功能可以保存用戶所寫的任何郵件，讓使用者在郵件時更能提高工作效率。

據《9to5Mac》報導，新功能使用戶書寫但未發送的所有訊息皆會保存在相應的紀錄中並標示為草稿，這讓用戶能輕鬆辨識、書寫和發送，而且離開並返回Skype時，保存為草稿的訊息依然可再次編輯。

報導指出，Skype另一項新功能是支援訊息書籤。這讓用戶能輕鬆保存特定訊息，例如，具有重要工作資訊的訊息，在未來能輕鬆查閱。這只需用戶點擊「添加書籤」選項即可。而且，使用Skype發送影音檔案和文件時，使用者能在發送前預覽所有附件。

此外，當用戶選擇欲分享的影音檔案和文件後，它們將顯示在訊息畫面中，因此使用者可以確認這些是否為要分享的檔案。用戶也可以刪除誤添加檔案，或直接從訊息畫面中添加新檔案。

Skype表示，一旦使用者發送影音檔案，即會出現一個新介面，在此介面中會顯示許多圖像和影音檔案。用戶會在聊天記錄中看到一個漂亮的相簿，其包含所有上傳照片。

Mac的Skype也有一個新功能，可讓用戶把聯繫人列表放在一個介面中，在單獨的介面進行對話。此功能在今年稍早已開放讓Windows 10用戶使用。

▼Skype新增的添加書籤功能。（圖／取自skype官網）

▲Skype推Mac,iOS訊息、影音新功能。（圖／取自skype官網）

▼Skype新增的螢幕分割功能。（圖／取自skype官網）

▲Skype推Mac,iOS訊息、影音新功能。（圖／取自skype官網）

▼Skype推傳送整個相簿的新功能。（圖／取自skype官網）

▲Skype推Mac,iOS訊息、影音新功能。（圖／取自skype官網）

▼Skype推預覽相簿新功能。（圖／取自skype官網）

▲Skype推Mac,iOS訊息、影音新功能。（圖／取自skype官網）

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